ВСУ затрофеили редкую российскую технику – что о ней известно

Это один из лучших бронеавтомобилей в своем классе у рф

В руки ВСУ попал очередной трофей – специальный бронеавтомобиль семейства "Тайфун" под названием КамАЗ-53949 "Линза". Его специализацией является охрана колонн, разведка и эвакуация раненых.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Поврежденный и захваченный ВСУ бронеавтомобиль был отремонтирован, покрашен в украинский камуфляж и теперь будет бороться на правильной стороне.

Всего, по словам Коваленко, таких "Линз" было захвачено 4 единицы. Эксперт говорит, что в довольно разношёрстной линейке российских ББМ, "Линза" — один из весьма неплохих экземпляров техники.

Бронеавтомобиль "Линза" — это версия броневика "Тайфун 4x4" из одноименного семейства бронетехники, которая довольно нова в рф и начала производиться в 2014-м году. С тех пор техника прошла "обкатку" в Сирии и используется в войне против Украины.

Всего произведено порядка 260 "Тайфунов-К", одним из вариантов которого и является санитарный транспорт "Линза". В сравнении с базовой моделью "Линза" легче – 15 тонн против 24, имеет 4 колеса, а не 6, имеет комбинированную броню из керамики и броневой стали, и высокую скорость – порядка 100 км/ч по шоссе.

Последние серии выпускаемых в рф "Тайфунов" резко ухудшились в качестве из-за отсутствия импортных деталей по причине санкций против страны-оккупанта. Впрочем, у ВСУ таких проблем явно не будет.

При этом Украина имеет свои образцы санитарного транспорта, как переданного партнерами, так и созданного своими силами.