Укр

"Бронехлам" на страже Крыма: почему оккупанты ослабили защиту полуострова

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
Крым оккупантам защищать нечем
Крым оккупантам защищать нечем. Фото Коллаж "Телеграфа"

Атаке на Крым оккупантам будет нечего противопоставить

Из-за огромных потерь в технике с начала 2023-го года, на передовой у оккупантов появляется все больше антикварной техники, возраст которой зачастую превышает 70 лет. Чаще всего эту технику направляют на пока еще второстепенное направление – в Херсонскую и Запорожскую области.

Такую закономерность заметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале. Он продемонстрировал фото танков Т-54/55 разработки 1940-х годов в районе Бердянска, что, по его мнению, подтверждает практику насыщения юга Украины старой расконсервацией.

Перевозка Т-55

"Напомню, именно на Правобережной части Херсонской области россияне впервые стали активно применять танки Т-62 в конце мая 2022. Похоже, по качеству техники приоритет отдаётся Луганской и Донецкой области, а юг, как по штатной комплектации, регулярному МТО, так и качеству — в заду. В прямом и переносном смысле", — резюмирует эксперт.

При этом Александр Коваленко отмечает, что даже на российских интернет-площадках удивляются тому, какое старьё гонит командование оккупантов в Украину и возмущаются, что танки даже не удосужились обвесить хотя бы динамической защитой "Контакт-1".

"Хотя, по правде говоря, "Контакт-1" не поможет данному раритету от слова совсем. Так хотя бы "мобильность" сохранят", — подчеркивает эксперт.

Т-55 будут защищать Крым

Напомним, "Телеграф" писал, что подобная модернизация чуть более молодого Т-62 только ухудшила его боевые возможности.

Теги:
#Крым #Оружие #Танки #Антиквариат