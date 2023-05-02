"Бронехлам" на страже Крыма: почему оккупанты ослабили защиту полуострова

Атаке на Крым оккупантам будет нечего противопоставить

Из-за огромных потерь в технике с начала 2023-го года, на передовой у оккупантов появляется все больше антикварной техники, возраст которой зачастую превышает 70 лет. Чаще всего эту технику направляют на пока еще второстепенное направление – в Херсонскую и Запорожскую области.

Такую закономерность заметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале. Он продемонстрировал фото танков Т-54/55 разработки 1940-х годов в районе Бердянска, что, по его мнению, подтверждает практику насыщения юга Украины старой расконсервацией.

Перевозка Т-55

"Напомню, именно на Правобережной части Херсонской области россияне впервые стали активно применять танки Т-62 в конце мая 2022. Похоже, по качеству техники приоритет отдаётся Луганской и Донецкой области, а юг, как по штатной комплектации, регулярному МТО, так и качеству — в заду. В прямом и переносном смысле", — резюмирует эксперт.

При этом Александр Коваленко отмечает, что даже на российских интернет-площадках удивляются тому, какое старьё гонит командование оккупантов в Украину и возмущаются, что танки даже не удосужились обвесить хотя бы динамической защитой "Контакт-1".

"Хотя, по правде говоря, "Контакт-1" не поможет данному раритету от слова совсем. Так хотя бы "мобильность" сохранят", — подчеркивает эксперт.

Т-55 будут защищать Крым

Напомним, "Телеграф" писал, что подобная модернизация чуть более молодого Т-62 только ухудшила его боевые возможности.