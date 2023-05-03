Попадают в "молоко". Почему российские ракеты часто промахиваются

Оккупанты уже даже не скрывают возникших проблем

В последнее время российские оккупанты все чаще прибегают к массированным ударам дронов, в которых участвуют десятки БПЛА. Одним из объяснений этого может быть не только дефицит ракет, но и их неприспособленность к точным ударам.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, точность даже условно высокоточных ракет рф изрядно хромает.

Так, при заявленном отклонении от цели 5-15 метров, оно может составлять до 100 метров и более для таких ракет типа Х-101/55-555, КРМБ "Калибр" и ряда других, и до 2 км — для Х-22, к тому же с регулярными отказами двигателей.

По мнению эксперта, это объясняется действием санкций против рф, из-за чего в производстве ракет используют контрабандную электронику, и на сегодняшний день ни одна российская ракета не может называться высокоточной.

"В россии полностью упразднён технический контроль продукции. Ракету после производства не подвергают полной проверке всех узлов и систем, а сразу же отправляют в места размещения БК. Например, в феврале 2023 АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" имело возможность в течение февраля выдавать до 1 КРМБ "Калибр" в сутки, в разной степени готовности. Например, практически готовый продукт, но ожидавший доукомплектации. В том же месяце АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение" (Королёв, Московская обл.) передала 20 ракет Х-38М и Х-31ПМ подразделениям вкс рф для применения, без прохождения технического контроля", — говорит о конкретных примерах передачи возможного брака в войска Александр Коваленко.

Эксперт напоминает, что в ночь на 7 июля 2022 жители Белгорода сняли, как ракета ОТРК "Искандер", выпущенная оккупантами в направлении Харькова, детонировала в воздухе и рухнула за российским областным центром.

Более того, не так давно тот же Белгород подвергся "бомбардировке" двумя авиабомбами, которые оккупанты пытались сделать высокоточными, но лишь поразили собственный город.