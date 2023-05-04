Модернизированный "ветеран": Т-64 до сих пор может составить достойную конкуренцию танкам врага (видео)

Танк имеет множество вариаций с момента запуска производства.

Украина обороняется против россии не только новейшими образцами техники, выделяемой западными союзниками. Многое в рядах Вооруженных сил и отечественной, а также советской техники. Среди них – танки.

В Украине к началу российского вторжения было около 800 Т-64. В отличие от других моделей, эти танки не заменяют. За время полномасштабной войны Украина лишилась около половины машин.

Танк Т-64 разработан в Харькове. Начал выпускаться в конце 1960-х годов. В свое время считался самым "технологичным" танком СССР — имея вес среднего, получил вооружение тяжелого. Танк стал частью борьбы между конкурирующими производствами бронетехники, поэтому не получал сразу достойной ликвидации дефектов. Среди проведенных в советское время модернизаций — новая башня с корундовым наполнителем, а также обновление броневой защиты.

Характеристики Т-64:

Вес — 38-45,5 тонн;

Параметры — длина 8,75-9,225 м, ширина 3,415-3,6 м, высота 2,154-2,172 м;

Экипаж — 3 человека;

Вооружение – в первой версии 115-мм гладкоствольная пушка Д-68 и спаренный курсовой 7,62-мм пулемет ПКТ. На танках Т-64 всех модификаций впервые в мире установлен автомат зарядки пушки. На более поздние модификации танков устанавливалась 125 мм пушка 2А46-2/2А46М-1/ КБА-3/Д-81;

Скорость – до 60 км/ч.

Характеристики одной из версий Т-64

Украина продолжала модернизировать и модифицировать танки Т-64. Одной из последних на вооружение была принята модификация танка Т-64БМ "Булат". Но и другие танки получали "плюшки" – им обновляли броню, радиосвязь, прицел ночного видения. Потребность в модернизации оставалась. Одна из последних модернизаций "Краб" должна была поднять танки на такой уровень, что они смогли оставаться в строю еще до 2045 года.

Уже при полномасштабном вторжении украинские мастера создали второй в мире образец БТР на базе танка. Использовали основу Т-64. Как рассказывал "Телеграф", машина получилась очень мощная, хотя имеет и определенные недостатки, которые можно исправить, сделав проектное решение перед массовым производством.