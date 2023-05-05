Обойдется в 300 млн долларов: оккупанты потеряли самолет, заменить который будет невозможно

Такой техники у оккупантов чуть более десятка

В ходе атаки беспилотников на военный аэродром Сеща в Дубровском районе Брянской области был уничтожен дорогой и редкий транспортный самолет Ан-124 "Руслан". Заменить его из-за его дороговизны и прекращения производства оккупанты просто не смогут.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Легион "Свободная Россия". По их данным (хотя официальная информация говорит о повреждении самолета), один Ан-124-100, находившийся на стоянке полностью заправленным топливом, был уничтожен, а ещё один такой же самолет получил осколочные пробоины фюзеляжа.

Ан-124 является относительно современным транспортным самолетом (производство началось в 1984 году), способным поднимать в воздух до 120 тонн грузов на дальность до 4800 км или на 7500 км при перевозке до 80 тонн груза. При этом максимальная скорость самолета составляет 865 км/ч, а потолок полета — до 11 600 метров. При этом Ан-124 был разработан конструкторским бюро Антонова и производился в том числе в Киеве.

Аэродром Сеща

Уникальные возможности по транспортной нагрузке Ан-124 делали его очень ценным самолетом для транспортных перевозок, но и стоимость производства была высока, так что за 20 лет, с 1984 по 2004 годы, было произведено всего 55 единиц.

Бо́льшая часть оставшихся самолетов эксплуатируются в гражданской авиации в качестве транспортных, но от 12 до 16 (по данным на 2016 год), числились в составе воздушно-космических сил рф. Таким образом, за один удар было выведено из строя и полностью уничтожено свыше 10% авиапарка Ан-124 вкс рф.

Сильным оказался и ущерб финансовый, ведь Ан-124 оценивают примерно в 70 млн долларов, но главное в другом – других таких самолетов у рф попросту нет. Еще в 2011 году в рф посчитали, что восстановление производства приведет к росту стоимости одного "Руслана" до 20 млрд руб. (примерно 300 млн долл. (за единицу).

Любопытно, что примерно в одно время с атакой на аэродром в Брянской области неизвестные БПЛА атаковали московский кремль.