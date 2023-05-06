Украина может получить БМП с пушкой, бьющей на 3 км (видео, фото)

Ехать такая машина может со скоростью 100 км/ч

Украинские военные в Германии в марте овладевали новейшими бронетранспортерами Stryker. Они используются при подготовке пополнения 82-й бригады.

На последних фото, появившихся в сети заметили, что это не только M1126 Stryker, но и M1296 Dragoon – модернизированная версия, вооруженная 30-мм пушкой. Это 30-мм пушка Mk.44 Bushmaster II, а самая башня беспилотная Kongsberg. В этой колесной бронированной машине с плоским дном усовершенствованы некоторые компоненты мобильности, чтобы приспособиться к увеличению веса из-за пушки, установлены более широкие шины.

Характеристики M1296 Dragoon:

Вес — примерно 18,5 т

Вес (с дополнительной броней) — 24,9 т

Длина — 7,65 м

Ширина — 2,77 м

Высота — 2,77 м

Максимальная дорожная скорость – 100 км/ч.

Вооружение:

Основная пушка 30 мм

Пулемет 7,62 мм.

Такой M1296 Dragoon может эффективно поражать легкобронированную технику на дальности до 3000 метров. Пушка может стрелять взрывными снарядами над целью. Это эффективно против врагов в окопах и за стенами. Воздушные снаряды также эффективны против беспилотных летательных аппаратов. Пушка имеет систему двойной подачи, поэтому стрелки могут быстро переключаться между типами боеприпасов. Эксперты отмечают, что "Драгун" — хороший БТР, однако считают, что для БМП ему не хватает защиты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новой модификации САУ М109 A6 Paladin, замеченной в Украине. Она имеет увеличенную дальность, что позволяет дольше оставаться незамеченным врагом.