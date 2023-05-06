Украина может получить БМП с пушкой, бьющей на 3 км (видео, фото)
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Ехать такая машина может со скоростью 100 км/ч
Украинские военные в Германии в марте овладевали новейшими бронетранспортерами Stryker. Они используются при подготовке пополнения 82-й бригады.
На последних фото, появившихся в сети заметили, что это не только M1126 Stryker, но и M1296 Dragoon – модернизированная версия, вооруженная 30-мм пушкой. Это 30-мм пушка Mk.44 Bushmaster II, а самая башня беспилотная Kongsberg. В этой колесной бронированной машине с плоским дном усовершенствованы некоторые компоненты мобильности, чтобы приспособиться к увеличению веса из-за пушки, установлены более широкие шины.
Характеристики M1296 Dragoon:
- Вес — примерно 18,5 т
- Вес (с дополнительной броней) — 24,9 т
- Длина — 7,65 м
- Ширина — 2,77 м
- Высота — 2,77 м
- Максимальная дорожная скорость – 100 км/ч.
Вооружение:
- Основная пушка 30 мм
- Пулемет 7,62 мм.
Такой M1296 Dragoon может эффективно поражать легкобронированную технику на дальности до 3000 метров. Пушка может стрелять взрывными снарядами над целью. Это эффективно против врагов в окопах и за стенами. Воздушные снаряды также эффективны против беспилотных летательных аппаратов. Пушка имеет систему двойной подачи, поэтому стрелки могут быстро переключаться между типами боеприпасов. Эксперты отмечают, что "Драгун" — хороший БТР, однако считают, что для БМП ему не хватает защиты.
Ранее "Телеграф" рассказывал о новой модификации САУ М109 A6 Paladin, замеченной в Украине. Она имеет увеличенную дальность, что позволяет дольше оставаться незамеченным врагом.