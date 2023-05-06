Укр

Украина может получить БМП с пушкой, бьющей на 3 км (видео, фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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M1296 Dragoon – модернизированный Stryker Новость обновлена 06 мая 2023, 10:05
M1296 Dragoon – модернизированный Stryker

Ехать такая машина может со скоростью 100 км/ч

Украинские военные в Германии в марте овладевали новейшими бронетранспортерами Stryker. Они используются при подготовке пополнения 82-й бригады.

На последних фото, появившихся в сети заметили, что это не только M1126 Stryker, но и M1296 Dragoon – модернизированная версия, вооруженная 30-мм пушкой. Это 30-мм пушка Mk.44 Bushmaster II, а самая башня беспилотная Kongsberg. В этой колесной бронированной машине с плоским дном усовершенствованы некоторые компоненты мобильности, чтобы приспособиться к увеличению веса из-за пушки, установлены более широкие шины.

Характеристики M1296 Dragoon:

  • Вес — примерно 18,5 т
  • Вес (с дополнительной броней) — 24,9 т
  • Длина — 7,65 м
  • Ширина — 2,77 м
  • Высота — 2,77 м
  • Максимальная дорожная скорость – 100 км/ч.

Вооружение:

  • Основная пушка 30 мм
  • Пулемет 7,62 мм.

Такой M1296 Dragoon может эффективно поражать легкобронированную технику на дальности до 3000 метров. Пушка может стрелять взрывными снарядами над целью. Это эффективно против врагов в окопах и за стенами. Воздушные снаряды также эффективны против беспилотных летательных аппаратов. Пушка имеет систему двойной подачи, поэтому стрелки могут быстро переключаться между типами боеприпасов. Эксперты отмечают, что "Драгун" — хороший БТР, однако считают, что для БМП ему не хватает защиты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новой модификации САУ М109 A6 Paladin, замеченной в Украине. Она имеет увеличенную дальность, что позволяет дольше оставаться незамеченным врагом.

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#Оружие #БТР #БТР Stryker