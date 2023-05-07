Мощный украинский дрон лишает россиян важной техники: что о нем известно (видео)

ВСУ получили уже 100 таких беспилотников на вооружение

Уничтожать технику российских оккупантов на поле боя на ряду с другим вооружением нашим защитникам помогают мощные fpv-дроны Phoenix 03 Heavy ucav. Их приобрели благодаря донатам украинцев.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер-министр — министра цифровой трансформации Михаил Федоров, опубликовав видео работы беспилотника.

По его словам, благодаря этому дрону военным удалось уничтожить российский комплекс наблюдения "Муром-П" на временно оккупированной территории Херсонской области.

"Этот комплекс ("Муром-П", — Ред.) позволял россиянам 24/7 следить за территорией и перемещениями наших войск. Теперь так называемый глаз мордора разрушен", — написал Федоров.

Он также добавил, что ВСУ получили уже 100 100 fpv-дронов Phoenix 03 Heavy ucav, а это означает, что захватчики вскоре потеряют очень много своей техники.

Что известно о беспилотнике Phoenix 03 Heavy UCAV

Ударный беспилотный авиационный комплекс Phoenix 03 Heavy UCAV – это изделие украинской команды конструкторов "Модуль-5".

По словам одного из его разработчиков Александра Лиева, он предназначен для выполнения боевых задач по поражению живой силы и легкобронированных объектов противника. Работать по целям он может как в дневное так и в ночное время, но простых метеорологических условиях.

Команда "Модуль-5" и ВСУ испытывали этот беспилотник в настоящих боевых условиях, комплекс показал высокую эффективность.

Фото - Facebook-страница Александра Лиева

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что наши защитники применяют на поле боя реактивную систему залпового огня "Бастион-2". В сети появляются видео эффективной работы этой техники.