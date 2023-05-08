Оккупантам "понравится": ВСУ показали отработку важного элемента при будущем наступлении

Техника критически важна для контрнаступления

Вооруженные силы Украины продолжают готовиться к будущему контрнаступлению, тем более что другого шанса может и не быть. В рамках этой подготовки появилось видео тренировки инженерных частей ВСУ по переправе через водную преграду.

Соответствующее видео на своем Telegram-канале разместил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. При этом в кадре четко видна техника, которая помогает преодолеть эту преграду – гусеничные плавающие транспортеры ПТС-2.

На видео данная техника перебрасывает через реку несколько десятков солдат, а вслед за этим легкий бронеавтомобиль HMMWV. Сам ПТС-2 представляет собой машину-амфибию, способную передвигаться по суше и на воде созданную в 1970-х годах на базе танка Т-64.

ПТС-2 способна перебросить за раз через реку до 75 солдат в полном вооружении или 1 бронетранспортер. Имея скорость на плаву до 12 км/ч, преодолеть реку шириной, скажем, в 100 метров, данная техника сможет за 30 секунд.

Причем это можно делать даже под обстрелом врага, правда личный состав ничем не будет прикрыт, поскольку брони транспортер не имеет, но зато вооружен пулеметом калибра 7,62 мм, то есть может вести огонь, прикрывая свое движение.

Отработка ВСУ переправы через водную преграду может означать подготовку к наступлению, в ходе которого придется преодолевать водные преграды, начиная с Днепра в Херсонской области, и заканчивая различными речками на Донбассе.

ПТС-2 — не единственный образец военной техники ВСУ на базе танка Т-64. Так, недавно "засветился" первый образец тяжелой бронемашины для перевозки пехоты, созданный на базе данного танка. Сама концепция подобной техники успешно используется Израилем и может здорово помочь при наступлении ВСУ, давая лучшую защищенность десанту, что особенно важно при штурмовых действиях.