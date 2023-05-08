Для спецназа и наступления – в Украине засветилась техника американских ССО

Техника идеальна для проникновения диверсантов в тыл врага во время наступления

На вооружении ВСУ оказались не только новые разработки типа тяжелых бронетранспортеров, созданных на базе танка Т-64, но небольшие скоростные вездеходные авто, известные также как багги, Polaris MRZR 4, используемые Силами специальных операций США и их морскими пехотинцами.

Соответствующее видео появилось в одном из Telegram-каналов, и является редкостью для Украины.

Сам багги является довольно новым и был принят на вооружение в США всего 10 лет назад – в 2013 году и стал продолжением прежней модели MRZR 2, но имеет 4 места для бойцов вместо 2 у старой модели и грузоподъемность в 680 кг против прежних 454 кг. Также можно возить с собой прицеп еще на 454 килограмма груза.

Подобные машины предназначены для сверхбыстрого передвижения по пересеченной местности и не имеют брони: их защитой являются высокая скорость – до 100 км/ч и проходимость. Вооружение не слишком впечатляет и представлено в основном пулеметами или станковыми гранатометами.

Тем не менее подобная техника успешно используется диверсионными подразделениями и группами, поскольку позволяет по труднодоступной местности зайти в тыл врага и нанести удар в место, в которое он не ждет атаки, и быстро уйти. Это позволяет сеять панику в тылах противника, что особенно важно в момент наступления, так как враг будет считать, что он окружен и будет деморализован либо же и вовсе покинет свои позиции.

То есть эта техника будет как нельзя кстати для будущего наступления ВСУ и станет хорошим дополнением к более мощной технике в виде танков и САУ, которые точно и быстро смогут давить вражеские огневые точки.