Самолетов подобного типа у оккупантов на пальцах двух рук

Еще в конце февраля в результате успешной атаки дронами на аэродроме в Мачулищах (республика Беларусь) был поврежден российский самолет дальней радиолокационной разведки Ил-76 А-50У. И вот на днях ФСБ сообщила о якобы задержании "украинской ДРГ", планировавшей нападение на аэродром Северный в Ивановской области рф с помощью беспилотников.

Впрочем, опасения оккупантов легко понять, ведь подобный самолет имеет огромную материальную ценность (стоимость А-50 составляет порядка 330 миллионов долларов) и стратегическую значимость.

Основная задача А-50 это дальняя радиолокационная разведка и выявление наземных и воздушных целей на расстоянии от 200 до 800 км, но помимо этого он имеет и массу других полезных функций.

Главная из них – отслеживание не только пуска чужих ракет и самолетов, но и наблюдение за полетом собственных, что позволяет прямо в полете корректировать маршрут последних. В результате достигается более высокая точность попадания ракетой, пущенной за сотни км от цели. Именно этим занимался А-50, базировавшийся в Мачулищах, при обстрелах Киева, ведь от аэродрома до столицы Украины было порядка 400 км.

Кроме того, А-50 может отслеживать полеты самолетов Воздушных сил Украины и наводить на них российские истребители и ракеты, которые имеют большую дальность, чем, скажем, МиГ-29 Украины.

Таким образом, поражение А-50, которых у рф осталось примерно около 10, может значительно ослабить оккупантов, "ослепив" их разведку и ослабив ударную силу. Впрочем, судя по тому, что из 25 запущенных ракет силам ПВО удалось сбить 23, ударные возможности оккупантов и так невелики.