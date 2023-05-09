"Охота" за 330 миллионами долларов: почему оккупанты трясутся над одним своим самолетом
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Самолетов подобного типа у оккупантов на пальцах двух рук
Еще в конце февраля в результате успешной атаки дронами на аэродроме в Мачулищах (республика Беларусь) был поврежден российский самолет дальней радиолокационной разведки Ил-76 А-50У. И вот на днях ФСБ сообщила о якобы задержании "украинской ДРГ", планировавшей нападение на аэродром Северный в Ивановской области рф с помощью беспилотников.
Впрочем, опасения оккупантов легко понять, ведь подобный самолет имеет огромную материальную ценность (стоимость А-50 составляет порядка 330 миллионов долларов) и стратегическую значимость.
Основная задача А-50 это дальняя радиолокационная разведка и выявление наземных и воздушных целей на расстоянии от 200 до 800 км, но помимо этого он имеет и массу других полезных функций.
Главная из них – отслеживание не только пуска чужих ракет и самолетов, но и наблюдение за полетом собственных, что позволяет прямо в полете корректировать маршрут последних. В результате достигается более высокая точность попадания ракетой, пущенной за сотни км от цели. Именно этим занимался А-50, базировавшийся в Мачулищах, при обстрелах Киева, ведь от аэродрома до столицы Украины было порядка 400 км.
Кроме того, А-50 может отслеживать полеты самолетов Воздушных сил Украины и наводить на них российские истребители и ракеты, которые имеют большую дальность, чем, скажем, МиГ-29 Украины.
Таким образом, поражение А-50, которых у рф осталось примерно около 10, может значительно ослабить оккупантов, "ослепив" их разведку и ослабив ударную силу. Впрочем, судя по тому, что из 25 запущенных ракет силам ПВО удалось сбить 23, ударные возможности оккупантов и так невелики.