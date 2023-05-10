В США есть свободный "Железный купол": нужна ли Украине такая система (видео)

Система была бы полезна Украине

Весомая проблема для украинцев – противовоздушная оборона. Одна из лучших систем защиты в этой сфере — "Железный купол". У Соединенных Штатов две такие батареи, однако их еще не передавали Украине. Если будет запрос – одна из них доступна для доставки.

Об этом в ходе общения в комитете Сената сообщил начальник Командования космической и противоракетной обороны армии США (USASMDC) генерал-лейтенант Дэниел Карблер. Он сказал, что в армии США есть одна батарея, доступная для развертывания по требованию.

При этом неизвестно, предлагалась ли Украине такая система. Отметим, что "Железный купол" — не панацея, и эта система пропускает ракеты внутрь. Последний технический сбой системы раннего оповещения произошел в начале мая.

Система ПРО способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам, а также дроны. Эксперты считают, что для Украины система была бы полезна для защиты, например, Киева. Однако в прифронтовых городах из-за сильного огня врага может давать существенные сбои. Также она не защищает от баллистических ракет и тяжело интегрируется с другими системами ПВО, несмотря на все свои достоинства.

Характеристики "Железного купола"

Ранее Украина была заинтересована в получении такой системы, однако позже стало известно, что она не может полностью решить вопрос защиты стратегических объектов — об этом говорилось в феврале 2022 года. В то же время стало известно, что Израиль заблокировал передачу США Украине таких систем.

Ранее "Телеграф" сообщал о новой партии военной помощи от США. Туда в частности войдут дополнительные средства ПВО и боеприпасы для них, а также интеграционное оборудование для сочетания западных пусковых установок и радаров с уже существующей системой ПВО Украины.