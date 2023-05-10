"Надуть" оккупантов – когда и резина становится оружием

Военная хитрость спасает жизни и средства для будущего наступления

В эпоху дронов и разведывательных спутников успешно продолжают использоваться методы Второй мировой войны по обману врага с помощью резиновых моделей военной техники. Этот метод с успехом используют ВСУ.

Так, Telegram-канал платформы United24 показал видео производства и установки резиновых макетов танков, которые вводят в заблуждение разведку оккупантов и заставляют их расходовать понапрасну боеприпасы. При этом настоящая техника остается целой.

В частности, резиновый макет танка, благодаря современным технологиям, отображается в тепловизоре как реальная цель, что служит доказательством его "подлинности". При этом развертывание такой ложной цели занимает 10 минут, и еще 25 минут уйдет на то, чтобы собрать надувной макет для перевозки. Сам макет при его развертывании весит всего около 100 кг.

Таким образом настоящая техника будет абсолютно целой, что позволит ее использовать в бою, и значительно сэкономит финансовые ресурсы. Стоимость резинового макета составляет порядка 25 тысяч евро, а цена танка "Абрамс" превышает 6 млн долларов, то есть разница оказывается больше чем в 200 раз.

В то врем,я как ВСУ используют современные методы маскировки и обмана противника, и готовятся получать современные танки НАТО, оккупанты тянут на фронт танки 75-летней давности. Правда, последние могут быть им кое в чем полезными, считают западные эксперты.