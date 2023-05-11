"Индейцы" из Бразилии для ВСУ – Украина хочет купить сотни бронемашин

Техника покупается с одной единственной целью

Украина направило в Министерство обороны Бразилии запрос на экспорт бронированных машин Guarani для ГСЧС.

Об этом сообщает бразильское издание TecnoDefesa, уточняя, что речь идет о 450 единицах техники в версии бронированных медицинских машин.

В документе, адресованном минобороны Бразилии, отмечается, что техника будет окрашена в красно-желтый цвет. Она будет предназначена для эвакуации гражданского населения и транспортировки раненых из зоны боевых действий.

Как пишет военный историк и эксперт Андрей Харук, данный БТР создавался для замены устаревших бронемашин в бразильской армии, впервые был представлен в 2009 году и получил название в честь одного из индейских племен Бразилии.

"Гуарани" является 6-колесным трехосным броневиком массой порядка 18 тонн, способный плавать, с уровнем защиты, способным "держать" пули калибра 7,62-мм в бортах и 12,7 мм или даже 20-мм снаряды в лобовой проекции.

При этом возможна навеска противокумулятивных экранов HSF (Hybrid Slat Fence) производства израильской фирмы Plasan, прикрывающих борта (включая ходовую часть) и защищающих от огня реактивных противотанковых гранатометов. Днище корпуса имеет V-образный профиль, что снижает уязвимость от мин и импровизированных взрывных зарядов.

Вооружение БТР для медицинских целей, скорее всего, будет снято, но в базовом варианте оснащается пулеметами 7,62 или 12,7 мм. Есть вариант разработки израильских фирм с необитаемой башней, в которой кроме пулемета можно установить и 30-мм пушку. Также существует БТР, вооруженный 120-мм минометом, который начал поступать на вооружение армии Бразилии.

При этом "Гуарани" имеется на вооружении ряда стран мира, таких как Гана и Ливан. Любопытно, что еще один контракт был сорван по косвенной вине… Украины. Как пишет Андрей Харук, ранее заключенный контракт на поставку 28 БТР Филиппинам был запрещен Германией (в БТР есть немецкие детали), так как Бразилия не захотела продать Украине 35-мм снаряды, используемые в зенитных самоходках "Гепард".

В это время оккупанты наращивают производство своей техники, надеясь восполнить свои потери, понесенные в ходе боев.