Перед наступлением ВСУ будет "Шторм" – как именно Украине помогут новейшие ракеты от Великобритании

С новым оружие наступление будет развиваться совсем по-другому

В четверг, 11 мая, наконец-то было снято табу на использование дальнобойного западного оружия, способного достать до территории россии. Случилось это благодаря поставке Великобританией крылатых ракет Storm Shadow.

По словам западных чиновников эта поставка позволит Украине изменить "правила игры", но кроме того, как выяснил "Телеграф", здорово поможет в готовящемся ВСУ контрнаступлении.

Ракеты Storm Shadow являются довольно новым (принят на вооружение в 2001-м году) комплексом оружия дальнего действия – не менее 250 км, предназначенным для дальних ударов.

Главной "фишкой" ракет является наличие сразу трех систем управления — GPS, инерциальной системе наведения и системе ТЕРКОМ (загруженные в память ракеты фото объектов на ее маршруте позволяют корректировать полет).

Дублирование друг друга сразу тремя системами наведения позволяет добиваться абсолютной точности практически во всех пусках. Например, во время ливийской компании в 2011 году ВВС Италии заявили об использовании порядка 30 ракет Storm Shadow, которые достигли 97%-й точности.

26 июня 2016 года ВВС Великобритании использовали четыре ракеты Storm Shadow против бункера ИГИЛ в Ираке. И снова все четыре ракеты достигли прямых попаданий, проникнув глубоко в бункер. Ракеты Storm Shadow были использованы из-за массивной конструкции бункера.

"Вскрыть" бункер помогла мощность, которая есть у Storm Shadow – при общем весе в 1300 кг, порядка 460 килограммов из них занимает взрывчатка, что делает удар ракеты весьма мощным. В совокупности же с почти 100%-й точностью ракетный комплекс становится почти супероружием, чьи возможности ограничивает лишь сравнительно небольшая дальность в 250 км.

Впрочем, во-первых, производитель не указывает точную дальность комплекса, ограничиваясь загадочным "более 250 км", а во-вторых, этой дальности вполне хватит Украине для нанесения точных ударов, что особенно ценно при подготовке будущего контрнаступления.

Так, даже заявленной дальности в 250 км Украине вполне хватит для нанесения ударов по целям в российских тылах, которые до сих пор считались если и не недосягаемыми, то крайне сложными для поражения.

Так, наиболее дальнобойное высокоточное оружие, имеющееся сегодня у ВСУ представлено ракетами к РСЗО HIMARS и ограничивается примерно 80 км. Использование же столь же высокоточных Storm Shadow с увеличенной втрое дальностью, позволит накрывать ракетами не только Севастополь, до которого от Херсона по прямой порядка 230-240 км, но и территорию рф.

Скажем, от Краматорска можно достать до Ростова-на-Дону (порядка 225 км), а с границы Харьковской области – до Воронежа (порядка 240 км).

То есть ВСУ смогут бить по колоннам оккупантов, которые будут только выдвигаться к фронту, местам расположения частей, складам боеприпасов, пунктам управления, железнодорожным узлам и мостам по которым перевозят личный состав и боеприпасы.

Единственным ограничением может стать их количество на вооружении ВСУ, ведь Storm Shadow не из дешевых – одна ракета стоит не менее 1,2 млн дол.

В рф также оценили грозящую им опасность и уже начали угрожать "адекватным ответом".