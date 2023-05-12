Меньше не становится – оккупанты создали новый "железный капут"

На фронте появился новый железный капут россиян

Начиная с марта оккупанты ищут лихорадочные способы компенсировать огромные потери своей техники, ради чего идут на сомнительные эксперименты с МТ-ЛБ (многоцелевым транспортером, легкобронированным и невооруженным). На днях в сети появилось видео новой поделки оккупантов, опять-таки "не имеющей аналогов в мире".

Речь идет об оборудовании МТ-ЛБ очередной установкой с 2 крупнокалиберными пулеметами калибром 12,7 мм. Как пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, в попытке придать легкобронированным МТ-ЛБ немного огневой мощи в условиях её дефицита, на них установили 2-УК-Т с 12,7-мм пулеметами ДШК.

Новая МТЛБ

"Самое интересное в этом порождении "Кулибиных", что 2-УК-Т, это корабельная установка, размещавшаяся на торпедных катерах проекта 123К и 123БИС, 1940 — 1945 годов постройки. 1940-1945… Вот и вправду, как диды!", — резюмирует эксперт.

Любопытно, что торпедные катера типа 123К (Комсомолец) и 123Бис производились в СССР в несколько серий, с 1939 по 1952 годы, и кроме торпед имели 2 спаренные установки по два пулемета калибром 12,7 мм. Скорострельность такой установки составляет до 600 выстрелов в минуту, дальность ведения огня до 3,5 км по земле и 2,4 км по воздуху, а огонь ведут 2 человека.

Но, несмотря на неплохие показатели оружия, все портит открытая установка, не имеющая крыши и представляющая собой открытую рубку, а не башню. То есть расчет 2-УК-Т будет открыт для ответного огня и, скорее всего, будет вынужден держаться вдали от противника, что сильно скажется на точности ведения огня.

Схожую установку, не имеющую бронирования для расчета, оккупанты ранее установили на артиллерийский тягач АТС-59Г производившийся с 1959 года.