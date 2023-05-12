Легкий и смертоносный – какой самолет может получить Украина от Чехии

Новый самолет может стать незаменимым для ВСУ в одном деле

Президент Чехии Петр Павел объявил о военной помощи Украине. Страна передаст ВСУ два советских ЗРК "Куб" вместе с ракетами. Помимо этого, страна рассматривает возможность передачи самолетов L-159, которые могут помочь ВСУ в будущем наступлении.

L-159, впервые показанный в 1999-м и принятый на вооружение в 2001-м году, представляет из себя легкий учебно-боевой самолет, который можно использовать для обучения полетам и в качестве легкого штурмовика для удара по наземным целям.

Чешский штурмовик ни в коем случае нельзя считать равноценным таким самолетам как F-16 или даже МиГ-29, он уступает также и шведскому штурмовику JAS 39 Gripen, но также может занять свою узкую нишу в вооружении ВСУ.

Так, он уступает другим самолетам во всех показателях;

скорости – 960 км/ч против более 2000 км у F-16, МиГ-29 и JAS 39 Gripen;

вооруженности – имеет всего 7 точек подвесок вооружения против 10-13 у остальных;

в высоте полета – его соперники имеют минимальный "потолок" в 15 000 метров.

Тем не менее, L-159 имеет и существенные плюсы, прежде всего, цену – порядка 10-12 млн дол., при 25 млн. у МиГ-29, 30 млн. у JAS 39 Gripen и 50 млн дол у F-16, а также большую простоту освоения и использования.

Также чешский самолет может занять узкую нишу самолета непосредственной поддержки земли, ведь он может атаковать позиции врага своими бомбами, а главное – 4 ракетами AGM-65 Maverick. Последние могут поражать наземную технику, в том числе, танки с дальности в 28 км, что недоступно для ЗРК оккупантов малого радиуса действия до 25 км.

В то же время для воздушного боя L-159 явно не годятся, так как вооружаются ракетами Sidewinder с дальностью всего в 20 км, в то время как российские самолеты могут сбивать их на дальностях от 30 до более чем 50 км.

Тем временем Воздушные силы ВСУ продолжают получать от союзников боевые самолеты.