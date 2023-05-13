Сделали выводы? Оккупанты не стали ухудшать модернизацией танк, но это ему не помогло

70-летний танк даже не стали улучшать, боятся что испортят

После неудачного опыта с "улучшением" старого танка Т-62, который стал только хуже и менее маневренным, россияне, вероятно, учли этот опыт и не стали улучшать еще более старый танк Т-54/55, который стал появляться на фронте в апреле.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, в глаза бросается отсутствие динамической защиты на танке. В то время, как бедолагу Т-62М они обвешивали с башни до катков динамической защитой "Контакт-1", Т-55, имеющий еще худшую броню, они оставили без усиления.

По мнению Александра Коваленко, это могло быть сделано или с практической позиции (ведь лишняя нагрузка на Т-54/55 делает его менее мобильным и более уязвимым, а также повышает аварийность узлов при отсутствии реального повышения выживаемости танка), или по причине дефицита динамической защиты у РОВ (российских оккупационных войск — Ред.).

"Не думаю, что второй вариант имеет право на жизнь, всё же с "Контактом-1" у РОВ не должно быть проблем, а потому всё же первый вариант. Видимо, из бездарной модернизации Т-62М смогли сделать выводы. Ведь и вправду, не может же у РОВ быть всё так плохо, что даже не хватает "Контакта-1"… Правда ведь?", — констатирует эксперт.

Заметим, что, по мнению западных экспертов, Т-55 могут принести россиянам и пользу, в основном в виде большей простоты обучения экипажей, более легкой эксплуатации, и использования в обороне как самоходной артиллерии или будучи вкопанными в землю.