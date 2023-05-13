Модернизированный штурмовик Су-25 уже в рядах Воздушных сил: что он может и чем отличается от базовой версии (видео)

Штурмовик модернизирован современными системами навигации и другими "бонусами"

Кроме истребителей Украины для проведения контрнаступательных действий, нужны и штурмовые самолеты. Один из самых массовых в этой категории – советский Су-25. В Украине такую авиацию модернизируют.

Фото бывшего северомакедонского самолета в составе 299-й бригады тактической авиации. Он был поставлен весной прошлого года и впоследствии модернизирован к стандарту Су-25М1(К). Фото публикует Ukraine Weapons Tracker.

Характеристики Су-25:

Это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик. Он предназначен для поддержки в зоне боевых действий. Целями могут быть наземные и надводные объекты, а также вертолеты и транспортные самолеты, идущие на низких высотах.

Масса пустого: 9185 кг

Масса снаряженного: 11 600 кг

Нормальная взлетная масса: 14530 кг

Максимальная взлетная масса: 17530 кг

Практический потолок (без подвесок): 7000-10 000 м

Максимальная высота боевого применения: 5000 м

Масса бронированной защиты: 595 кг.

Модернизация Су-25 в украинской версии включает не только капитальный ремонт, но и установку дополнительного оборудования. Заменяется аналоговый прицел на цифровой, устанавливается приемник спутниковой навигации, радиостанция, средства контроля и регистрации полетных данных. Как следствие улучшается не только навигация на любых высотах, но и точность стрельбы и сбрасывание бомб. Вариант модификации Су-25М1К включает в себя добавление комбинированного средства отстрела ложных тепловых целей.

Отметим, что Су-25 могут носить ракеты Zuni 5 в четырехствольных пусковых установках. Ранее "Телеграф" рассказывал, что их также можно установить на МиГ-29.