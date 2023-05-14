Ухудшать всегда готовы – оккупанты испортили 70-летнюю технику, пытаясь сделать ее лучше

После улучшения техника будет только чаще ломаться

В феврале на пути к фронту была замечена переброска настоящего антиквариата – БТР50П (плавающий), который производился в 1954-1970-х годах. И вот стало известно, что россияне сделали с этим старьем.

Как пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, оккупанты решили усилить огневую мощь бронетранспортера, представленную только пулеметом, ЗУ-23-2 (зенитная установка из 2 пушек калибром 23 мм).

Это говорит о нескольких моментах, считает эксперт:

огромные потери техники пытаются компенсировать чем угодно;

оккупантам не хватает огневой мощи, в том числе для защиты с воздуха;

тем самым БТР-50П был резко ухудшен по целому ряду показателей.

Так, как подчеркивает Александр Коваленко, БТР-50П имел слабую броню и двигатель всего в 240 лошадиных сил, его единственным плюсом была возможность посадить в него до 20 солдат.

"Фактически, оптимальная нагрузка на БТР-50П составляла 2 тонны, что условно соответствовало десанту, но размещение ЗУ-23-2 фактически съедает тонну полезной нагрузки. При этом, если десант это приходящее и уходящее, то ЗУшка как стояла, так и стоит, оказывая тонну давления на все узлы 24/7", — говорит об ошибке оккупантов эксперт.

Как подчеркивает военный обозреватель, благодаря такому техническому решению не только значительно снижается мобильность и без того не особо поворотливого БТР-50П, но и возрастает износ всех основных узлов ходовой. Это, в свою очередь, приводит к росту неполадок и выходу из строя машины.

Пока же оккупанты стараются реанимировать 70-летнюю технику, Украина получает ракеты, способные бить по глубоким вражеским тылам.