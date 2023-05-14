Приманка для ПВО: что интересного Украина могла получить неофициально

Крылья ракеты-приманки разворачиваются в момент пуска, чтобы она занимала меньше места

Украина могла использовать новейшее вооружение, о передаче которого не сообщалось официально. Это может быть миниатюрный воздушный ракетный комплекс ADM-160 MALD американского производства.

О доказательствах пишет The Drive. Отмечается, что MALD используется для того, чтобы помочь расчищать пути через средства ПВО противника. В статье говорится об изображениях, свидетельствующих о получении Украиной таких авиационных приманок. Изображение появилось после взрыва в Луганске, однако точно подтвердить, где и когда были найдены обломки ракеты невозможно.

На фото из Луганска заметили схожесть маркировки

Это, по сути, малые крылатые ракеты, являющиеся обманками для блокирования радаров противника, а также, чтобы отвлечь операторов противовоздушной обороны от реальных угроз. ADM-160B предназначен для следования заданному маршруту, имитируя радиолокационные сигнатуры разных типов самолетов. Один самолет может запустить несколько таких небольших приманок.

Характеристики ADM-160 MALD:

Максимальный радиус действия около 804 км (500 миль),

Длина корпуса – 2,38 метров,

Размах крыльев – 0,65 метров,

Стартовая масса – 45 кг,

Дальность полета – от 460 км до 575 км в зависимости от модификации.

Отмечается, что официально о таких поставках не сообщалось. Портал defence-ua добавляет, что американские MALD могли быть адаптированы для запуска с советских самолетов в строю ВСУ, как и для ракет AGM-88 HARM и управляемых авиабомб JDAM-ER.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что при взрыве в Луганске предварительно усматривают использование Украиной новых ракет Storm Shadow. Их наша страна официально получила от Великобритании.