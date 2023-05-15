От возмездия не уйти: какая американская техника помогает ВСУ уничтожать артиллерию оккупантов

Удар врага не останется безнаказанным

Артиллеристы ВСУ активно и эффективно используют американские радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, способные засекать позиции вражеской артиллерии и облегчающие ее уничтожение.

В видеосюжете телерадиостудии МО Украины "Бриз" в Facebook рассказывается, что AN/TPQ-36 была принята на вооружение армии США в 1981 году и остается высокоэффективным комплексом, способным отслеживать до 99 целей (снарядов) в воздухе, относящихся к 10 видам оружия и военной техники.

По словам бойцов, возможности радара позволяют вычислить местоположение орудия, миномета или РСЗО, ведущих огонь еще до того, как выпущенный ими снаряд упадет на землю. Полученные координаты тотчас же передаются своей артиллерии и позиции оккупантов накрывают метким огнем. При этом дальность обнаруживаемых позиций артиллерии противника достигает 20-25 км в зависимости от типа орудий.

Обслуживание радара AN/TPQ-36 является весьма простым и быстрым, Так, по словам одного из членов его расчета, учеба заняла всего три недели теоретической подготовки, после чего была практика. Процесс же разворачивая или, напротив, сворачивания радара также очень быстрый и занимает всего около 15 минут, а перевозится он с помощью внедорожника.

По словам украинских военных, эффективнее всего AN/TPQ-36 действует в связке с беспилотными разведчиками в воздухе, например, таким как украинская "Фурия".