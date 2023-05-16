Уничтожено 10% машин: оккупанты понесли тяжелые потери в очень важной технике

Вражеская техника показала свою полную беспомощность

Суббота, 13 мая, стала "черным" днем для авиации оккупантов, и не только потому, что четыре летательных аппарата за сутки они еще не теряли. Основным ударом стало то, что в их числе оказались сразу два вертолета Ми-8 в модификации МТПР, означающий "многоцелевой транспортный, помеховый, Рычаг".

Как пишет военный историк и эксперт Андрей Харук, индекс "ПР" вертолет получил за установку в грузовом отсеке аппаратуры постановки помех "Рычаг-АВ".

Он объяснил, что оборудование весом до 1,4 тонны устанавливается в грузовой отсек вертолета и занимает бо́льшую его часть, снаружи расположены четыре антенны, две из которых работают на прием сигнала вражеского РЛС, а еще две – на его глушение.

Вертолет может держаться в воздухе около 2,5 часов, обычно на высоте порядка 3000 метров, что наиболее эффективно для постановки помех, которые ставятся для восьми целей, расположенных на дальности до 150 км.

Точных данных об их эффективности нет, но предшественник "Рычага-АВ" — комплекс "Азалия" в 2008 году во время агрессии против Грузии уменьшал дальность действия грузинских РЛС для выявления воздушных целей с 300 до 50-70 км.

Впрочем, поскольку и Ми-8, и самолеты, для защиты которых вертолеты ставили помехи, в итоге были сбиты, очевидно, что эффективность "Рычага" явно слаба.

Также, по данным Андрея Харука, переоборудование Ми-8 в вариант постановщика помех начался в 2010 году, а заказано их было всего 19 единиц. То есть уничтожение двух таких вертолетов не только показало их бесполезность в реальном бою, но и лишило сразу 10% машин данного типа.

Напомним, что в ходе последнего ракетного удара оккупантов по Киеву выяснилось, что так же бесполезны и самые современные российские ракеты "Кинжал".