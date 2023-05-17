Оккупанты снова грозят ВСУ новой военной разработкой: что с ней не так

Оружие имеет шанс просто никуда не попасть

В россии заявили о начале производства улучшенной авиационной ракеты с грозным названием "Бронебойщик", способной бить на расстояние до 6 км и поражать технику и полевые укрепления.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает известный журналист Андрей Цаплиенко, уточняя, что ракета похожа на старую советскую авиаракету С-8, но несколько лучше.

Так, "Бронебойщик" имеет новый взрыватель, который позволяет регулировать время и место взрыва – при ударе о преграду или после его пробития, лучший двигатель, позволивший увеличить дальность и массу ракету, и новую боевую часть ракеты. Сама боеголовка может быть кумулятивной и осколочно-фугасной, т.е., способна атаковать технику, живую силу и легкие укрепления. Наконец, дальность полета ракеты составляет до 6 км.

Впрочем, всеми теми же характеристиками обладает ракета С-8, улучшением которой собственно и является рекламируемый оккупантами "Бронебойщик".

Вместе с тем, как подчеркивает Андрей Цаплиенко, чтобы все эти улучшенные качества "Бронебойщика" проявились на деле, ракета должна попасть в цель, и тут уже возникают вопросы.

Так, круг вероятного отклонения С-8, чьим улучшением и является "Бронебойщик", насчитывает 0,3% от максимальной дальности, что для 6 км новой российской ракеты дает 18 метров промашки снаряда.

И если для удара по пехоте этот промах может оказаться и не столь критическим за счет разлета осколков, то нанести урон танку или бронемашине с таким вероятным отклонением просто невозможно.

Заметим, что Воздушные силы ВСУ тоже используют авиационные ракеты С-8 производства Болгарии, которые "засветились" на передовой в конце апреля.