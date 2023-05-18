Разворачивается за две минуты: чем особенны французские гаубицы на фронте (видео)

Во Франции она не получила признания, однако в Украине может быть полезной

Украина на фронте использует не только новейшее западное оборудование, но и проверенные временем модели. Среди них TRF1 – французская 155-мм полевая гаубица. Она была разработана в конце 70-х годов, однако в серию выпущена была только в 1989 году.

Несмотря на то, что это была новинка, она не получила популярности и из Франции их экспортировали в другие страны, в том числе и в Украину. Она предназначена для артиллерийских полков пехотных и танковых дивизий. Своя скорость – 8 км/ч. Имеет полуавтоматическую зарядку. После установки на лафет гаубица способна вести огонь с углом наклона 65 градусов, 27 влево и 38 вправо.

Характеристики TRF1:

Максимальная дальность стрельбы составляет 24 км со стандартными снарядами HE-FRAG и 30 км с боеприпасами с реактивным зарядом.

Дальность стрельбы прямой наводкой – 2 км.

Максимальная скорострельность – 6 снарядов в минуту. Такой темп стрельбы можно поддерживать в течение 2 минут.

Постоянный темп стрельбы – 2 снаряда в минуту.

Экипаж 8 человек.

Подготовка к стрельбе – 2 минуты.

Эту гаубицу оснастили двигателем, потому что она была слишком тяжела для перемещения экипажем. Во французской армии буксировался тяжелым грузовиком Renault TRM-10000.

Ранее "Телеграф" рассказывал о недавно замеченных на фронте румынских гаубицах, которые являются версией советской Д-20. Об их передаче официально не объявлялось.