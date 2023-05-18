Разворачивается за две минуты: чем особенны французские гаубицы на фронте (видео)
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Во Франции она не получила признания, однако в Украине может быть полезной
Украина на фронте использует не только новейшее западное оборудование, но и проверенные временем модели. Среди них TRF1 – французская 155-мм полевая гаубица. Она была разработана в конце 70-х годов, однако в серию выпущена была только в 1989 году.
Несмотря на то, что это была новинка, она не получила популярности и из Франции их экспортировали в другие страны, в том числе и в Украину. Она предназначена для артиллерийских полков пехотных и танковых дивизий. Своя скорость – 8 км/ч. Имеет полуавтоматическую зарядку. После установки на лафет гаубица способна вести огонь с углом наклона 65 градусов, 27 влево и 38 вправо.
Характеристики TRF1:
- Максимальная дальность стрельбы составляет 24 км со стандартными снарядами HE-FRAG и 30 км с боеприпасами с реактивным зарядом.
- Дальность стрельбы прямой наводкой – 2 км.
- Максимальная скорострельность – 6 снарядов в минуту. Такой темп стрельбы можно поддерживать в течение 2 минут.
- Постоянный темп стрельбы – 2 снаряда в минуту.
- Экипаж 8 человек.
- Подготовка к стрельбе – 2 минуты.
Эту гаубицу оснастили двигателем, потому что она была слишком тяжела для перемещения экипажем. Во французской армии буксировался тяжелым грузовиком Renault TRM-10000.
Ранее "Телеграф" рассказывал о недавно замеченных на фронте румынских гаубицах, которые являются версией советской Д-20. Об их передаче официально не объявлялось.