Коррупция и артиллерия оккупантов: эксперт заметил важную деталь

Проблемы ВПК оккупантов только растут

Российские оккупанты продолжают нести потери в важной для них технике, причем часто это происходит даже не по боевым причинам.

Так, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обратил внимание на фото российской САУ "Мста-С" калибра 152 мм с разорванным стволом, пояснив, о чем это говорит.

По словам эксперта, хотя и официально у оккупантов находится порядка 850 таких самоходок, однако на деле их вряд ли более 500. Это объясняется массовой коррупцией в Минобороны рф, когда старую самоходку делали "новой".

"Схема была одновременно простой и гениальной. Бралась [модель 1989 года САУ "Мста-С"] 2С19 и проводилась её модернизация до уровня "М1". По документам же её зачисляли как новую. То есть — армия получила "новую" Мста-С 2С19М1. Затем, через несколько лет, эту же "Мста-С" модернизировали до уровня "М2" и аналогично помечали её как "новую". Таким образом, одна и та же 2С19 могла дважды сдаваться как новая боевая единица", — пишет эксперт.

Разорванный же ствол "Мсты-С" может говорить о проблемах ВПК оккупантов с заменой стволов или качеством используемых боеприпасов, ведь сама САУ довольно новая, и вряд ли ресурс ее ствола в 2 тысячи выстрелов был уже выработан. Но если это случилось, значит либо из ствола слишком часто стреляли и вовремя не заменили из-за возможной нехватки запасных стволов, или использовали некачественные боеприпасы.

"Фактически, этот случай лишь подтвердил явную проблему в российских войсках и отсутствие её комплексного решения, что не может не радовать", — подчеркнул эксперт.

Также Александр Коваленко напомнил, что ВСУ захватили уже около 50 САУ "Мста-С", так что больше этих гаубиц имеется только у россии.

А тем временем ВСУ продолжают получать новые САУ, которые превосходят российские образцы. Так, польская колесная САУ "Краб" способна произвести до 3500 выстрелов без замены ствола, тогда как средний показатель для российских гаубиц составляет в 2-3 тысячи выстрелов.