У РДК есть как своя, так и теперь уже трофейная техника

Вторые сутки в Белгородской области рф продолжается операция Русского добровольческого корпуса (РДК) по освобождению региона от власти кремля.

Хотя оккупанты постоянно пытаются убедить население региона, что речь идет о диверсионно-разведывательных группах, которые уже якобы выбиты, достаточно посмотреть на оружие, которым пользуется РДК, чтобы понять все вранье кремлевской пропаганды.

Так, диверсионно-разведывательная группа обычно представляет из себя малую группу численностью до 20 человек, передвигающихся в основном пешком и старающихся не вступать в бои с противником кроме выполнения основной задачи – диверсии.

В то же время, как свидетельствуют кадры Русского добровольческого корпуса, а также сам факт продолжающихся вторые сутки боев, речь идет минимум о рейде довольно крупного подразделения, на вооружении которого имеется боевая техника.

Так, на видео подготовки бойцов РДК к началу операции по освобождению Белгородской области отчетливо виден американский автомобиль повышенной проходимости HMMWV, или Humvee.

Колонна РДК готовится к наступлению

Этот легкий бронеавтомобиль поступил на вооружение армии США в 1984 году и с тех пор не раз улучшался. В настоящий момент авто имеет полную массу до 4,5 тонн, в том числе до 2 тонн разного груза в виде оружия, топлива, припасов и прочих полезных для солдат вещей.

Максимальная скорость авто на дороге превышает 110 км/час, а ширина и дорожный просвет позволяют авто преодолевать даже труднодоступные препятствия вроде брода, рва или подъема. На одной заправке внедорожник может проехать более 400 км.

Вооружение HMMWV варьируется от пулеметов и станковых гранатометов до зенитных и противотанковых ракет. Правда, при этом броня "хаммера" оставляет желать лучшего.

Также на видео с бойцами РДК "засветилась" другая американская боевая техника, — это БТР International MaxxPro, принятый на вооружение армии США в 2007 году.

MaxxPro

Бронеавтомобиль должен был устранить основной недостаток того же HMMWV в плане защиты, прежде всего, от взрывов самодельных взрывных устройств. Для этого авто имело на днище V-образную плиту, предназначенную для отклонения взрыва в стороны. Она защищает троих членов экипажа и до семи десантников при наземном взрыве мины до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, были разработаны комплекты решётчатых противокумулятивных экранов от выстрелов из РПГ.

В качестве вооружения MaxxPro мог нести то же самое оружие, что и HMMWV, но имел лучшие показатели по грузоподъемности, ведь общая масса БТР превышает 12 тонн.

Впрочем, бойцам РДК даже удалось "затрофеить" и российскую технику – БТР-82А, которым были вооружены подразделения ФСБ, пытавшиеся их остановить.

Трофейный БТР-82А

Этот бронетранспортер является продолжением линейки советских БТРов, хотя и начал производиться в 2009-м. Он стал развитием БТР-80 с несколько улучшенными живучестью, надежностью, а также системой огня. В нем стабилизировано 30 мм пушка, основное оружие БТР, который теперь может стрелять точнее и ночью.

Однако при этом защита БТР и экипажа остается слабой. Например, отсутствует усиление брони по бокам, и совершенно нет защиты от мин, в чем БТР-82А полностью проигрывает тому же MaxxPro.

По мнению политолога и конфликтолога Богдана Петренко, операции подобные Белгородской, будут повторяться, и тому есть как минимум четыре причины.