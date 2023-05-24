Немецкий производитель может производить в Украине БТР Fuchs: на что способна эта техника (видео)

Первый БТР Fuchs был поставлен на вооружение в конце 70-х

Немецкий концерн "Rheinmetall" подписал документы с "Укроборонпромом" и намерен наладить производство в Украине. Первыми общими ласточками могут стать БТР Fuchs.

Такие бронетранспортеры начали производить еще в 70-х. На вооружение был взят в 1979 году. Он предназначен для транспортировки пехоты на поле боя. Для классического Fuchs характерно размещение 10 бойцов десанта, колесная формула 6х6, дизельный двигатель на 320 л.с., автоматическая коробка передач. Имеет варианты для РЭБ, охраны аэропортов, обнаружения радиации или зараженного пространства.

Уже в 2014 году был подписан контракт на выпуск Fuchs 2 в Алжире. Он имеет большую массу, турбодизельный двигатель от MTU на 425 л. с коробкой автомат, дополнительное бронирование, увеличенную высоту крыши десантного отделения, а также пулеметный боевой модуль. В настоящее время компания производит еще и другую версию – бронированную машину Fuchs Evolution. По сравнению с предшественником она получила не только большее пространство и современный двигатель, но и расширенный диапазон возможностей использования.

Возможные варианты автомобиля:

Групповой транспортный автомобиль

Скорая помощь (перевозить до четырех раненых: двое лежа, двое сидя)

Инженерная машина

Наблюдение и разведка

Командный автомобиль

Радиоэлектронная борьба

Артиллерийский наблюдатель

Обезвреживание взрывоопасных предметов.

Какой вид БТР Fuchs может производиться в Украине не указывается. Украина также заинтересована в танке KF51 Panther и БМП KF41 Lynx.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина хочет закупить для ГСЧС бронированные машины Guarani в Бразилии. Машина обладает стойкостью к взрывчатке.