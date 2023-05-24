Поможет в обороне и наступлении: у ВСУ была замечена бронетехника из Норвегии

Техника может рыть окопы, вытаскивать поврежденные танки и разминировать минные поля

Среди спецтехники ВСУ впервые заметили норвежские инженерные машины, которые в марте 2023-го были переданы Украине. В том же месяце украинская армия получила ЗРК NASAMS.

Как сообщает аналитическая команда Ukraine Weapons Tracker, речь идет о бронемашинах NM189 Ingeniørpanservogn, три единиц которых Украина получила ранее.

На видео можно увидеть NM189, роющую окопы прямо в лесополосе. Данная техника создана на базе шасси танка Leopard 1 и оснащена крановой стрелой, отвалом и тросовыми лебедками для выполнения задач по подготовке оборонительных позиций. Также эта машина может расчищать пути и создавать проходы в инженерных заграждениях противника.

NM189 была разработана в Германии в 1995 году специально по заказу Норвегии. Ее отвал применяется по прямому назначению, в то время как гидравлическую стрелу с ковшом можно использовать в качестве крана. Лебедки создают максимальное усилие до 60 тонн, что дает возможность вытянуть технику с безопасного расстояния в 200 метров, что очень полезно при эвакуации подбитого или подорвавшегося на минном поле транспорта.

Также на NM189 можно устанавливать комплект разминирования MICLIC для расчистки проходов в минных полях.

Напомним, что ранее Норвегия пообещала передать ВСУ еще восемь РСЗО М270 и три артиллерийских радара.