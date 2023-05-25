Укр

Наводит страх. В россии боятся техники, от которой зависит контрнаступление ВСУ

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
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Автор
Контрнаступлению быть Новость обновлена 25 мая 2023, 14:55
Контрнаступлению быть. Фото Открытые источники

Российские пропагандисты нашли технику, получив которую ВСУ точно пойдут вперед

Постоянное получение Украиной инженерной техники от международных партнеров приближает момент контрнаступления, однако сроки ее передачи ограничивают удар ВСУ.

К такому мнению пришли на некоторых Telegram-каналах российских пропагандистов, обративших внимание на то, что инженерную технику за весну Украине передали или обещали передать 13 стран в составе 17 партий. За все предыдущее же время войны таких партий было чуть больше – 20.

При этом самым насыщенным в плане получения инженерной техники для ВСУ стал май, когда сразу четыре страны пообещали передать семь партий техники — это мостоукладчики, БРЭМ, инженерные машины разграждения/разминирования и т.д.

"Точные числа известны пока что не по всем пакетам поставок, но в целом резкий рост объемов передаваемой инженерной техники, именно в части мостоукладчиков и прочего подобного – это признак подготовки к наступлению. Вопрос, когда именно она приедет", — переживают российские пропагандисты.

Отметим, что в ближайших планах Германии по оказанию поддержки ВСУ — передача пяти мостов для переданных ранее восьми мостоукладчиков BEAVER, всего же их планируется передать 18.

Ранее "Телеграф" сообщал, что получение Украиной дальнобойных ракет свидетельствует о подготовке к контрнаступлению, в то же время заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина пойдет в контрнаступление когда получит все необходимое вооружение.

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#Оружие #Инженерная техника #Оккупанты