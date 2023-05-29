Резников попросил у Австралии Hawkei: что это за тактическая машина (видео)

Hawkei разработан для защиты от взрывов и баллистических угроз

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к австралийским партнерам с просьбой предоставить Украине военные машины Hawkei. Он отметил, что предоставленные ранее бронемашины Bushmaster "были невероятными в реальных боевых операциях", а Hawkei могли бы стать неоценимыми во время контрнаступления.

Соответствующее заявление Резников опубликовал в "Твиттере". Hawkei – это легкая защищенная машина, разработанная и разработанная в соответствии с требованиями Австралийских сил обороны (ADF). Ее производит Thales Australia. Hawkei очень новая – разработана только в 2010 году. Разработчик называет броневик защищенной тактической машиной нового поколения.

Название транспортному средству дала австралийская смертоносная змея, очень незаметная в природе — Acanthophis Hawkei. Его можно перевозить по стандартному грузовому самолету. Тестировали защиту Hawkei на разных видах взрыва, включая испытания на самодельной взрывчатке.

Характеристики Hawkei:

Камера защиты экипажа большая и с кондиционером,

Имеет места до 5 пассажиров в 4-дверном варианте или до 3 пассажиров в 2-дверном варианте,

Модификации автомобиля Hawkei

Высокий уровень встроенной взрывной и баллистической защиты,

Максимальная скорость 115 км/ч,

Запас хода 600+ км,

Колесная формула 4x4,

Исключительная мобильность на дорогах и бездорожье в любых условиях,

Можно добавить 4-тонный прицеп для увеличения грузоподъемности.

На машине Hawkei установлена ​​дистанционно управляемая вооруженная станция (RCWS). Это автоматизированная станция управления вооружением, в основном используемая для вооружения легкого и среднего калибра. RCWS может содержать вооружение дистанционного управления, включая пулеметы калибра 5,56 мм, 7,62 мм и 12,7 мм, 40-мм автоматические гранатометы, противотанковые ракеты и наблюдательные платформы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие боевые машины Украина получит от Швеции. Экипажи украинских военных уже заканчивают обучение на них.