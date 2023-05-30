Американские гаубицы уничтожают окупантов на фронте: что могут М119 (видео)

Пушка имеет ряд особенностей, которые делают ее малозаметной для аэроразведки россиян

Украинские военные уничтожают окупантов из разных пушек. Среди них – М119, которую предоставляли союзники из США.

Используют такую пушку в том числе и на Бахмутском направлении. Артиллеристы одной из частей в комментарии "АрмияInform" отмечают, что выпускали до 250 снарядов в сутки. М119 предназначена для поддержки пехоты, десантников, штурмовых групп.

Принятая на вооружение в США пушка в 1989 году, предварительно ее производили в Великобритании. Перевозят ее HMMWV, грузовиками, вертолетами, а также могут десантировать с парашютом.

Характеристики М119 :

Имеет четыре основные модификации, базовая версия является копией британской, последний вариант — M119A3 принят на вооружение в 2013 году.

Калибр — 105 мм,

Дальность — 11 — 11,5 км,

Темп стрельбы — 8 выстр/мин.

Использующие ее артиллеристы отмечают, что она достаточно легкая, транспортируется HMMWV. Поражение цели было зафиксировано на расстоянии 10 860 метров. Для врага и его аэроразведки она малозаметна, ведь выстрел не очень громкий и из ствола выходит дым, а огня почти нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о французских пушках TRF1, которые имеют калибр 155 мм. Дальность стрельбы в них 24 – 30 км в зависимости от типа снаряда.