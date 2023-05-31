Не новая, но мощная: какую зенитку может предложить Южная Корея для усиления украинской ПВО (видео)

Калибр самоходной зенитной установки – 20 мм.

Президент Украины обратился к Южной Корее, которая заявляла о возможности оказать поддержку Украине с запросом на средства противовоздушной обороны. У восточной страны достаточно велик выбор вооружения, которым она может помочь Украине.

Defence-ua отмечает, что это могли быть переносные зенитные ракетные комплексы корейского производства KP-SAM, самоходные и прицепные зенитные установки M163 VADS, зенитно-пушечный комплекс K30 Biho и другие. Отметим, что зенитные установки M163 VADS сейчас выводятся из эксплуатации корейской армии, однако у них есть хорошие отзывы.

M163 Vulcan – это самоходная зенитная установка американского производства также известная как система противовоздушной обороны Vulcan (VADS). И хотя она была принята на вооружение еще в 1968 году, впоследствии систему обновили в середине 80-х – улучшили радар, точность системы вооружения, системы автоматического оповещения. В более новой версии есть возможность вести огонь бронебойными подкалиберными боеприпасами.

Характеристики M163 Vulcan:

Экипаж — 4 (командир, водитель, наводчик, помощник),

Вооружение – 20-мм минипушка Vulcan,

Скорость стрельбы — 1000 или 3000 об/мин, по выбору,

Дальность — 1,2 км против самолета, 2,6 км с обновлением PIVADS, до 4,5 км по вертикали,

Максимальная скорость – 68 км/ч по дороге

Радиус действия радара – 5 км.

Используется зенит и как поддержка сухопутных войск как средство противовоздушной обороны, так и против наземных целей. Мощность и скорострельность такой системы ПВО может быть полезна против дронов. И хотя она уступает современным зенитным системам, таким как Gepard, огневая мощь пушки может быть использована на фронте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину в начале мая прибыли антидроновые комплексы МР-2 Victor. Чехия должна передать Украине более 110 таких систем.