Апокалипсис отложен: ВСУ уничтожили оружие врага, способное бить ядерными боеприпасами

Это не первая подобная техника уничтоженная ВСУ

На днях бойцы ВСУ уничтожили редкий российский самоходный миномет "Тюльпан" калибра 240 мм. Его отличительной чертой является возможность стрелять ядерными боеприпасами.

Как сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале, есть фото- и видеосвидетельства уничтожения шести подобных минометов. Неофициально известно об уничтожении 16 единиц.

Считается, что в 2021-м на вооружении вс рф было около 40 "Тюльпанов", правда еще 390 находились на базах хранения.

"Тюльпан" является самым мощным минометом, при калибре в 240 мм мина весом от 130 до 230 кг может бить на дальность в 10-20 км в зависимости от типа боеприпаса. Но по-настоящему уникальным его делает минометная мина 3БВ4 мощностью в 2 кт (эквивалент 2000 тонн тротила) и дальностью стрельбы от 9,5 до 18 км.

Такая мощь взрыва достигается за счет того, что эта данная мина несет заряд, относящийся к тактическому ядерном оружию.

Но, несмотря на внушительный калибр, на современном поле боя "Тюльпан" крайне уязвим из-за малой дальности действия – в лучшем случае 20 км, и то специальным активно-реактивным боеприпасом, которых немного. В то же время 155 мм пушки НАТО способны нанести удар на 30-35 км, а слабая броня "Тюльпана", рассчитанная на пули и мелкие осколки, плюс открытая установка самого миномета, позволяет легко его уничтожить даже без прямого попадания. Так что ядерный апокалипсис пока откладывается.

Отметим, что россия заявила о размещении части своего ядерного арсенала в Беларуси, оставив за собой возможность его использования.