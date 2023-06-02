У "шахедов" не останется шансов: чешский охотник за БПЛА получил новую модификацию (фото, видео)

МР-2 Victor сейчас являются новым ответом на угрозу беспилотников

Зенитные антидроновые комплексы МР-2 Victor или, как их еще нзывают — "шахедобойки", которые Украине передала Чехия, получили новую модификацию.

Об этом информирует украинский военный портал Defense Express.

Так, на выставке IDET 23, которая прошла в чешском городе Брно, производитель Excalibur Army продемонстрировал свою разработку. На этом образце были установлены современные прицельные приборы — цифровой дневной и ночной прицел, изображение на который выводится на монитор.

С учетом того, чтобы российские оккупанты запускают дроны-камикадзе по Украине именно в ночное время, наличие тепловизионного канала является особо важным условием повышения эффективности огня и возможностей преждевременного выявления целей.

Отмечается, что на предыдущих фотографиях Victor такого прицельного модуля не было. Не исключено, что первые машины были без таких модулей или же их снимали с целью маскировки, либо на выставке продемонстрирована машина, которая изготавливается за средства Нидерландов.

Место оператора системы Victor. Фото: praisethesteph

МР-2 Victor сейчас являются новым ответом на угрозу беспилотников, поскольку они имеют два 14,5-мм пулемета КПВ с боезапасом в 300 патронов и дальностью поражения воздушных целей на расстоянии до 2 км. Этого достаточно для борьбы с дронами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ получили от австралийской компании сотни картонных беспилотников Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS).