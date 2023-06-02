Укр

Спецназ Нацгвардии получил новую технику из Польши: чем она поможет в контрнаступлении (видео)

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бойцы НГУ
Бойцы НГУ. Фото Открытые источники

Техника может скрытно доставить бойцов туда куда потребуется

Подразделения Нацгвардии Украины получили новый современный десантный катер, который был приобретен и передан польскими волонтерами.

Видео с новым катером было размещено на YouTube-канале НГУ.

По словам старшего офицера службы координации водолазной подготовки НГУ подполковника Андрея Хоменко, новый катер — очень скоростной, маневренный, оборудован радиосвязью и системой GPS-навигации. На нем стоит бензиновый двигатель мощностью 225 л.с., а также присутствует специальное маскировочное покрытие, которое делает его менее заметным на фоне рек и морей.

"Десантный катер вмещает 10 человек, имеет баллистическую защиту от осколков и некоторых калибров пуль. На него можно установить специальную станину для пулемета. Лодка предназначена для транспортировки десанта, тренировочных и боевых спусков водолазов", — добавил офицер НГУ.

Подобный катер очень пригодится и ВСУ при будущем контрнаступлении и форсировании Днепра на Херсонском направлении. Впрочем, он также станет полезным и при проведении специальных операций не только на Днепре, но и на других реках и даже в береговой зоне Черного моря.

Напомним, ранее в состав ВМС ВСУ был принят малый бронированный артиллерийский катер типа "Гюрза", а на церемонии присутствовал главком ВСУ Валерий Залужный.

Теги:
#Оружие #Катер #НГУ