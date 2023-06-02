Спецназ Нацгвардии получил новую технику из Польши: чем она поможет в контрнаступлении (видео)

Техника может скрытно доставить бойцов туда куда потребуется

Подразделения Нацгвардии Украины получили новый современный десантный катер, который был приобретен и передан польскими волонтерами.

Видео с новым катером было размещено на YouTube-канале НГУ.

По словам старшего офицера службы координации водолазной подготовки НГУ подполковника Андрея Хоменко, новый катер — очень скоростной, маневренный, оборудован радиосвязью и системой GPS-навигации. На нем стоит бензиновый двигатель мощностью 225 л.с., а также присутствует специальное маскировочное покрытие, которое делает его менее заметным на фоне рек и морей.

"Десантный катер вмещает 10 человек, имеет баллистическую защиту от осколков и некоторых калибров пуль. На него можно установить специальную станину для пулемета. Лодка предназначена для транспортировки десанта, тренировочных и боевых спусков водолазов", — добавил офицер НГУ.

Подобный катер очень пригодится и ВСУ при будущем контрнаступлении и форсировании Днепра на Херсонском направлении. Впрочем, он также станет полезным и при проведении специальных операций не только на Днепре, но и на других реках и даже в береговой зоне Черного моря.

Напомним, ранее в состав ВМС ВСУ был принят малый бронированный артиллерийский катер типа "Гюрза", а на церемонии присутствовал главком ВСУ Валерий Залужный.