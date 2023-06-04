Дроны ВСУ будут работать эффективнее: уничтожена "глушилка" оккупантов

Их уничтожение поможет артиллеристам ВСУ

Бойцы ВСУ в преддверии летнего контрнаступления продолжают уничтожать важную вражескую технику. На этот раз на Херсонском направлении была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Диабазол" оккупантов.

Об этом на своем Telegram-канал сообщает офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, добавляя, что артиллерия ВСУ также накрыла машины снабжения и артиллерию оккупантов.

РЭБ Диабазол Источник - Сегодня

Глушилка "Диабазол" является модификацией старого, еще советского комплекса РЭБ Р330, оборудование которого позволяет:

обнаружить радиопереговоры;

поставить им помехи;

передать данные о выявленных источниках переговоров на другие комплексы;

хранить всю эту информацию внутри комплекса.

Данное оборудование монтируется на базе грузовика автомобиля "Урал", работает в диапазоне 100…2000 МГц и обслуживается экипажем из четырех человек. На развертывание комплекса уходит около 40 минут, а фургон грузовика не дает никакой защиты даже в сравнении с легким МТ-ЛБ.

Тем не менее, комплекс может подавлять радиопереговоры на расстоянии до 25 км для наземных переговоров и порядка 50 км – для воздушных. Эти показатели затрудняют работу БПЛА ВСУ на передовой.

Теперь же с уничтожением РЭБ "Диабазол" летать украинским беспилотным "птичкам" будет легче, а значит они смогут дать больше целеуказаний для артиллерии ВСУ.

Накануне точным ударом артиллерия ВСУ уничтожила российский самоходный миномет "Тюльпан", способный стрелять ядерными боеприпасами мощностью в 2000 тонн тротила.