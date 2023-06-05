Автомат преткновения: штурмовая винтовка FN SCAR может вызвать скандал между Украиной и Бельгией

Винтовка для спецназа в руках российских добровольцев озаботила Бельгию

Успешные действия бойцов Русского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" в Белгородской области не на шутку встревожили власти Бельгии.

Так, по данным бельгийских СМИ, в военном ведомстве страны намерены запросить объяснения у Украины по поводу использования бойцами антипутинской оппозиции оружия бельгийского производства. Речь идет о штурмовой винтовке FN SCAR.

Этот автомат был создан специально под конкурс ВС США для частей Сил специальных операций в 2003 году, правда, на вооружение поступил только после победы на конкурсе несколько лет спустя.

Как и любое бельгийское оружие, SCAR отличается высочайшим качеством исполнения, а также имеет ряд преимуществ:

удобство – винтовка является модулем, то есть этот "конструктор" можно собирать под нужную задачу, например, с коротким стволом и складывающимся прикладом для боя в городе или, напротив, делать полноценную винтовку с длинным стволом;

точность – винтовка обладает высокой точностью и кучностью при стрельбе как одиночными выстрелами, так и очередями;

высокая эргономика, то есть оружие удобно "лежит" в руках стрелка, что достигается той самой модульностью;

небольшая отдача – позволяет вести более точный огонь.

В зависимости от того, какой модуль подберет боец (для спецопераций, боя в городе, на открытом пространстве, как снайперскую винтовку), FN SCAR может иметь калибр от 5,56 до 7,62 мм, вес от 3,2 до 3,7 кг, длину от 800 до 1070 мм, прицельную дальность от 400 до 900 метров при скорострельности в 600 выстрелов в минуту.

Есть у винтовки и минусы – это дороговизна (в Киеве не менее 280 тысяч гривен в охотничьих магазинах) и сложность в производстве.

Кроме FN SCAR, у ВСУ есть и другие образцы стрелкового вооружения стандарта НАТО.