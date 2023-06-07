Звезда фильма Top Gun: Maverick - что известно об истребителях Hornet, которые может получить Украина (фото, видео)

Вопрос поставок сейчас обсуждается с США

Украина может получить от Австралии истребители F/A-18 Hornet. Они могут стать хорошей альтернативой боевым самолетам F-16, которые ВСУ пока так и не получили. Сейчас вопрос передачи 41 списанного истребителя F/A-18 Австралия обсуждает с Соединенными Штатами.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишет 24 канал.

По его словам, эти истребители в первую очередь помогут уничтожить военные цели российских оккупантов и усилят противовоздушную оборону нашей страны.

Фото: US Navy

Что известно об F/A-18 Hornet

"Хорнет" — это американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах. Главная его особенность заключится в использовании на разных поверхностях. Он не является самолетом только морского базирования.

Технические характеристики "Хорнета" схожи с истребителем F–16, поскольку данный самолет комбинирован. Прежде всего его можно использовать для нанесения мощных ракетно-бомбовых ударов по наземным объектам врага. Вместе с тем он поможет защитить небо от вражеских ракет.

Истребитель имеет 5 основных модификаций: A, B, C, D, E/F. У последней сразу две версии, главные отличия которых в количество членов экипажа.

Александр Мусиенко подчеркнул, что поставки в Украину F/A-18 станут отличным вкладом в "самолетную коалицию", которая продолжает стремительно расти.

К слову, F/A-18 "Хорнет" был задействован в съемках вышедшего в 2022 году фильма "Топ Ган: Меверик", главную роль в котором сыграл Том Круз.

Характеристики F/A-18 Hornet

Экипаж: 1 человек;

Дальность полета: 3340 км;

Длина: 17,07 м;

Высота: 4,66 м;

Пустой: 11 200 кг;

Снаряженный: 16850 кг;

Боезапас: 570 патр.;

Масса подвесных элементов: 7030 кг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2023 Финляндия допустила вариант передачи Украине F/A-18 "Хорнет". В целом у Воздушных сил Финляндии есть 55 таких боевых самолетов. Им на замену страна заказала у США 64 новейших истребителя F-35.