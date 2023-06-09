По Украине ударили "ядерной" ракетой: есть одно но

Свои ядерные ракеты оккупанты используют для другой цели

В ходе очередного ракетного удара и налета дронов на Украину в ночь на 9 июня российские оккупанты использовали шесть крылатых ракет авиационного базирования Х-101 и Х-55. Причем последние могут нести ядерную боеголовку, а ее запуск без ЯО говорит о другой цели оккупантов.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, ракету использовали в качестве "ложной цели", чтобы отвлечь ПВО Украины и расходовать на нее боекомплект.

Ракета Х-55 была разработана в 1970-х годах, а производство началось в 1983-м в Харькове. Ракета предназначалась для запусков с советских бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

При длине порядка 6 метров, Х-55 могла нести около 400 килограммов взрывчатки и лететь на дальность до 2500 километров со скоростью не менее 700 км/ч. Правда точность ее при этом была довольно слабой – она могла упасть в радиусе 100 метров от цели.

Такая плохая точность объяснялась отсталой системой наведения – перед пуском в ракету закладывалась программа полёта, содержащая цифровую карту рельефа местности по маршруту. В процессе полёта происходило сравнение этой карты с реальными показаниями аппаратуры и выдача при необходимости соответствующих команд на корректировку курса.

Именно для устранения этого недостатка для Х-55 и была разработана ядерная боеголовка мощностью от 200 до 500 кт (200-500 тысяч тонн тротила).

На базе Х-55 была создана более современная и точная российская ракета Х-555, способная поражать цель с отклонением до 20 метров, то есть в пять раз точнее, чем Х-55.

Тем временем ВСУ успешно используют высокоточные дальнобойные ракеты.