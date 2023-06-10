"Недобайрактар" по-ирански: что известно о сбитом россиянами дроне Mohajer-6

Иранский дрон уже сбивался ранее ВСУ

Налеты неизвестных дронов на территорию рф продолжаются, из-за чего оккупанты стараются сбить все, что висит в воздухе. Следствием этого часто становится поражение собственных летательных аппаратов.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, выложивший видео поражения оккупантами в Крыму ударного иранского дрона Mohajer-6.

Как пишет украинский военный эксперт Андрей Харук, Mohajer-6 — это самый новый ударный БПЛА Ирана, чье производство началось в 2018 году, так что всего их может быть изготовлено более 200 единиц.

Конструкция "Мохаджера", по словам эксперта, вообще типична для БПЛА такого класса – высокоплан с прямым крылом (размахом 7,5 м) и двумя хвостовыми балками, изготовлен, главным образом, из композитных материалов. Поршневой двигатель (австрийский "Ротакс 914" мощностью 115 л. с. или его иранский аналог) установлен в хвостовой части фюзеляжной гондолы и приводит в действие толкающий винт.

Максимальная взлетная масса БПЛА, по разным оценкам, составляет 600-670 кг, из них 100-150 кг приходится на боевую нагрузку. "Мохаджер" может нести до четырех единиц вооружения – малогабаритных управляемых бомб или ракет.

"В отличие от примитивного бортового оборудования одноразовых "Шахедов", "Мохаджер-6" имеет значительно более богатый состав аппаратуры – включая телевизионную и тепловизионную камеры и лазерный дальномер-целеуказатель. Аппаратура преимущественно импортная – японская, китайская и даже американская, но гражданских образцов, свободно доступных на рынке", — подчеркивает эксперт.

Как отмечает Андрей Харук, подобный БПЛА был сбит украинскими воинами в сентябре 2022 года и больше сообщений об их применении на фронте с тех пор не было. Как предполагает эксперт, таких ударных дронов у оккупантов немного, поэтому ими дорожат и используют в основном для разведки, так что даже утрата еще одного – является существенной.

Mohajer-6 может находиться в воздухе до 12 часов и подниматься на высоту 5400 метров ("турецкий Bayraktar TB2 — до 8200), что делает его уязвимым почти для всех ЗРК и даже разведку превращает в опасное для него предприятие.

Тем временем российские дроны-камикадзе "Ланцет" бьют даже по своим бойцам, уничтожая технику и личный состав оккупантов.