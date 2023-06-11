Выдержат подрыв мины или гранаты: чем интересны БТР Roshel Senator, которые ВСУ получит от Канады (фото, видео)
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Бронеавтомобиль можно превратить в технику для эффективной борьбы с оккупантами
Бронеавтомобили Senator, которые Канада в рамках новой помощи передаст Украине, станут отличным дополнением к разнообразной технике, уже имеющейся у ВСУ. Эта машина имеет отличные характеристики и уже давно показывает потрясающие результаты на фронте.
"Телеграф" рассказывает, чем эта техника интересная и какие она имеет особенности и характеристики.
Так, Senator – это канадский бронеавтомобиль, который компания Roshel Defense Solutions выпускает с 2019 года. Машина построена на шасси Ford F-550.
Эта техника имеет бронированный стальной кузов и стекло. Они способны выдержать выстрелы из оружия 50 калибра. К тому же "Сенатор" обладает взрывозащищенным кузовом, а потому способен выдержать подрыв гранаты или мины. Шины у этого авто имеют систему runflat с подкачкой на ходу.
Одной из главных особенностей этой машины заключается в том, что она оборудована системой защиты от оружия массового поражения. То есть, она может отфильтровывать химические, биологические и радиоактивные вещества, генерируя чистый воздух внутри герметичной кабины.
Также бронеавтомобиль можно превратить в технику для эффективной борьбы с оккупантами, поскольку на крыше боевого отделения можно поставить различные боевые модули, в которые могут быть установлены: 7,62-мм пулемет;12,7-мм пулемет; 40 мм автоматический гранатомет.
Как пишет АрмияInform, ссылаясь на слова украинского военного, этот бронеавтомобиль также отличается просторностью, ведь вместе с водительским в нем предусмотрено 10 мест.
"Десять человек свободно размещаются. Но, кроме этого, в машину можно загрузить большое количество боекомплекта и это не создаст каких-либо сложностей для пассажиров, как это бывает в некоторых других бронеавтомобилях… Также эту машину можно использовать для эвакуации раненых – много различных модификаций Roshel Senator. Знаю, что они даже перерабатываются под пожарные автомобили", — сказал он.
Характеристики
- Уровень баллистической защиты: STANAG 4569 AEP 55 Vol.2 уровень 2 по стандартам НАТО;
- Уровень защиты от взрыва: STANAG 4569 AEP 55 Vol.2 уровень 2a/2b по стандартам НАТО;
- Двигатель: 6,7-литровый дизельный V8;
- Мощность: 330 л.с. при 2600 об/мин;
- Емкость топливного бака: 257 л;
- Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая;
- Шины: 325/85 R16 — 285/65/17, военного класса с системой run-flat;
- Запас хода: до 800 км.
Также "Сенатор" имеет:
- Камеры внешнего обзора, обеспечивающие 360° F.O.V.;
- Система обнаружения источников огня.
- Видеонаблюдение (камеры CCTV);
- PTZ-камера;
- Оружейные порталы;
- Дистанционно управляемый боевой модуль.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные получат новую партию беспилотных летательных аппаратов Puma от Соединенных Штатов Америки.