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Выдержат подрыв мины или гранаты: чем интересны БТР Roshel Senator, которые ВСУ получит от Канады (фото, видео)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Украина получит 76 единиц БТР Roshel Senator Новость обновлена 11 июня 2023, 09:46
Украина получит 76 единиц БТР Roshel Senator. Фото armadainternational.com

Бронеавтомобиль можно превратить в технику для эффективной борьбы с оккупантами

Бронеавтомобили Senator, которые Канада в рамках новой помощи передаст Украине, станут отличным дополнением к разнообразной технике, уже имеющейся у ВСУ. Эта машина имеет отличные характеристики и уже давно показывает потрясающие результаты на фронте.

"Телеграф" рассказывает, чем эта техника интересная и какие она имеет особенности и характеристики.

Так, Senator – это канадский бронеавтомобиль, который компания Roshel Defense Solutions выпускает с 2019 года. Машина построена на шасси Ford F-550.

Эта техника имеет бронированный стальной кузов и стекло. Они способны выдержать выстрелы из оружия 50 калибра. К тому же "Сенатор" обладает взрывозащищенным кузовом, а потому способен выдержать подрыв гранаты или мины. Шины у этого авто имеют систему runflat с подкачкой на ходу.

Одной из главных особенностей этой машины заключается в том, что она оборудована системой защиты от оружия массового поражения. То есть, она может отфильтровывать химические, биологические и радиоактивные вещества, генерируя чистый воздух внутри герметичной кабины.

Также бронеавтомобиль можно превратить в технику для эффективной борьбы с оккупантами, поскольку на крыше боевого отделения можно поставить различные боевые модули, в которые могут быть установлены: 7,62-мм пулемет;12,7-мм пулемет; 40 мм автоматический гранатомет.

Как пишет АрмияInform, ссылаясь на слова украинского военного, этот бронеавтомобиль также отличается просторностью, ведь вместе с водительским в нем предусмотрено 10 мест.

"Десять человек свободно размещаются. Но, кроме этого, в машину можно загрузить большое количество боекомплекта и это не создаст каких-либо сложностей для пассажиров, как это бывает в некоторых других бронеавтомобилях… Также эту машину можно использовать для эвакуации раненых – много различных модификаций Roshel Senator. Знаю, что они даже перерабатываются под пожарные автомобили", — сказал он.

Фото - АрмияInform

Характеристики

  • Уровень баллистической защиты: STANAG 4569 AEP 55 Vol.2 уровень 2 по стандартам НАТО;
  • Уровень защиты от взрыва: STANAG 4569 AEP 55 Vol.2 уровень 2a/2b по стандартам НАТО;
  • Двигатель: 6,7-литровый дизельный V8;
  • Мощность: 330 л.с. при 2600 об/мин;
  • Емкость топливного бака: 257 л;
  • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая;
  • Шины: 325/85 R16 — 285/65/17, военного класса с системой run-flat;
  • Запас хода: до 800 км.

Также "Сенатор" имеет:

  • Камеры внешнего обзора, обеспечивающие 360° F.O.V.;
  • Система обнаружения источников огня.
  • Видеонаблюдение (камеры CCTV);
  • PTZ-камера;
  • Оружейные порталы;
  • Дистанционно управляемый боевой модуль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные получат новую партию беспилотных летательных аппаратов Puma от Соединенных Штатов Америки.

Теги:
#Канада #Война #Техника #Бронемашина #ВСУ