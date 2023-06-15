ВСУ могут получить самую мощную американскую самоходку: что о ней известно

ВСУ могут получить мощную американскую САУ с самым крупным калибром

Несколько дней назад президент США Джозеф Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине. В список должны войти БПЛА, системы ПВО и различные боеприпасы к ним.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны США.

В то же время военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заметил, что передача в этом списке снарядов калибра 203 мм может говорить о возможном предоставлении Украине САУ М110 производства США.

Так, М110 была разработана в 1960-х годах и произведена в количестве свыше 1000 единиц. Созданная на шасси танка, установка имеет вес порядка 27 тонн и открытое расположение орудия, что делает его восприимчивым к повреждениям. В то же время после модернизации пушка получила более длинный ствол и способна стрелять почти на 25 км, что эквивалентно более современным 152 мм орудиям, в том числе САУ "Мста".

Однако в данный момент М110 уступает по дальности стрельбы 155 мм САУ стандарта НАТО, которые имеются у ВСУ – те бьют на 35 км, а использование реактивного снаряда увеличивает дальность до 60 км (у М110 — максимум 29,5 км).

Все это делает применение М110 в условиях современной войны непростым занятием – повышаются требования к быстроте стрельбы, уходе с позиции и маскировке. Все это может обеспечить только высокообученный расчет. В то же время М110, имея такую же дальность стрельбы, как и советская 152 мм артиллерия, имеет куда более мощный снаряд весом порядка 90 кг. Кроме того, американские САУ предназначены и для использования специальных ядерных снарядов W-79 мощностью 1,1 кт (1100 тонн тротила).

САУ Пион

С другой стороны, Александр Коваленко предполагает, что 203 мм снаряды могут поступать для советских САУ "Пион", стоящих на вооружении ВСУ. Эти установки более современные и могут бить на дальность до 47 км, что делает поставку снарядов к "Пиону" даже более желательной для ВСУ.

Отметим, что морпехи ВСУ успешно используют даже еще более мощное орудие – это 240 мм миномет М240.