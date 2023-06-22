Удара ТЯО не будет? ВСУ открыли охоту на оружие врага, способное бить ядерными боеприпасами

ВСУ уничтожают носители тактических ядерных зарядов оккупантов

Похоже, что недавнее заявление президента США Джозефа Байдена о реальности применения рф тактического ядерного оружия, было воспринято ВСУ как руководство к действию. В итоге в последние дни украинская армия уничтожила минимум две единицы техники, способной наносить удар тактическим ядернім оружием (ТЯО).

Речь идет о самоходном миномете "Тюльпан" повышенной мощности — калибра 240 мм. Так, Telegram-канал "СтратКом ВСУ" показал кадры уничтожения такой установки в понедельник, 19 июня.

Уничтожение Тюльпана

О втором таком случае в среду, 21 июня, в своем Telegram-канал сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Точный удар оказался на счету РСЗО HIMARS, уничтожившей "Тюльпан" и минимум 8 оккупантов.

И эти случаи поражения "Тюльпанов" — далеко не единственные, как сообщал прежде "Телеграф", подобное происходило в мае, и в другие весенние месяцы. Так что общее число уничтоженных подобных систем приближается к 20 единицам, правда, всего с учетом хранящихся на консервации их у россии может быть еще около 400.

Несмотря на свою мощь – мина весит от 130 до 230 кг – дальность огня "Тюльпана" до 18 км делает его не лучшим средством на поле современного боя, ведь дистанция артудара 155 мм гаубиц НАТО, имеющихся у ВСУ, минимум 35 км.

Но отказываться от "Тюльпана" оккупанты не спешат, ведь кроме мощного калибра, у миномета есть еще одно преимущество — мина 3БВ4 мощностью в 2 кт (эквивалент 2000 тонн тротила), относимая к тому самому тактическому ядерному оружию.

То есть, в случае принятия диктатором владимиром путиным решения о применении ТЯО — именно "Тюльпаны" будут одним из средств доставки тактических ядерных зарядов. Вероятно именно поэтому данная техника стала уничтожаться чаще прежнего.

Какие еще бывают средства для нанесения тактического ядерного удара "Телеграф" рассказывал ранее.