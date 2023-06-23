Будут кошмарить оккупантов на фронте: ВСУ получит от Германии высокоточные кассетные снаряды

Эти снаряды хороши для борьбы с бронированными целями на средних дистанциях

В новом пакете военной помощи от Германии, которая совсем недавно передала Украине дополнительную боевую технику, будут пограничные патрульные машины, тягачи, полуприцепы, боеприпасы и снаряды, включая кассетные снаряды SMArt 155.

Информация о новой помощи для Украины была опубликована на сайт немецкого правительства.

SMArt 155 представляет собой кассетный снаряд, несущий два самонаводящихся суббоеприпаса для борьбы с бронированными целями на средних дистанциях. При этом Минобороны Германии и производители этих снарядов считают их высокоточными боеприпасами, на которые не распространяются действие конвенции о запрете кассетных боеприпасов.

Снаряд SMArt 155. Фото - Википедия

Разработкой снарядов SMArt 155 начали заниматься в 1989 году. Производство начато в 1998 году и прекращено в 2004 году после завершения контрактов с Австралией, Германией, Грецией и Швецией. Однако в конце 2017 года было принято решение о возобновлении производства. Его планируют в 2024 году.

Что известно о SMArt 155

Перед выстрелом взрыватель снаряда программируется на предварительно рассчитанное время подрыва. Затем он срабатывает по истечении некоторого времени, инициируя вышибной заряд, который выбрасывает суббоеприпасы из корпуса снаряда

Суббоеприпас падает со скоростью около 300 м/с при вращения 200 оборотов в секунду. Он раскрывается и стабилизирует суббоеприпас под напором воздуха. На корпусе суббоеприпаса ассиметрично закреплены стропы баллюта, что вместе с действием стабилизаторов заставляет его снижаться по суживающейся спирали с первоначальным диаметром около 150 метров. Поиск цели в этот момент начинают три датчика: активный радар, пассивный радар и инфракрасный датчик.

В случае, если в зоне действия суббоеприпаса не найдена ни одна цель, произойдет самоуничтожение снаряды.

Технические характеристики

Вес с взрывателем: 47 кг;

Вес взрывчатого вещества: 4,2 кг;

Длина: 898 мм;

Дальность: 22,5 км при стрельбе из гаубицы с длиной ствола в 39 калибров;

27,5 км при стрельбе из гаубицы с длиной ствола в 52 калибра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ получили мощные украинские дроны Pegas+, которые были разработаны украинскими специалистами.