Что делать, если смартфон упал в воду: рис не поможет

Названа распространенная ошибка

Очень часто случается так, что мобильный телефон случайно падает в воду. Если вы среагируете сразу, то сможете предотвратить наихудшие последствия.

Обычно люди пытаются решить проблему, погрузив свой смартфон на ночь в миску с обычным рисом. И, если повезет на следующий день, устройство будет спасено. Но специалисты не советуют использовать крупу, пишет itechua.

Хотя рис и может впитывать воду, это происходит довольно медленно. Кроме того, мелкие частицы могут затеряться в отверстиях устройства. В итоге, ничего полезного из этого не выйдет.

Как правильно высушить промокший телефон

Следует немедленно выключить телефон и как можно скорее извлечь его аккумулятор. Затем подождать не менее 24 часов перед вставкой аккумулятора обратно. Мобильное устройство и все его компоненты должны высохнуть полностью.

После примерно суток можно вставить аккумулятор обратно и включить телефон. Вероятно, он заработает. Однако лучше не полагаться на удачу и как можно скорее обратиться в сервисный центр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если телефон перестал заряжаться после попадания воды. Есть четыре пути решить проблему.