Удары врага нипочем: украинский танк выдержал обстрел в упор

Украинский танк раз за разом спасает свой экипаж

Украинский танк Т-64БВ продолжает демонстрировать чудеса живучести, спасая свой экипаж от гибели или ранений. В этот раз техника выдержала два выстрела в упор из РПГ.

Соответствующее видео приводит Telegram-канал "Оперативный ВСУ". В ролике четко видно, как по танку 35-й бригады морской пехоты ВСУ стреляют сразу двумя противотанковыми гранатами из РПГ-7ВР, одна из которых пролетает мимо, а вторая повреждает машину, но экипаж не пострадал. Сам же Т-64БВ нуждается в небольшом ремонте.

Т-64 в бою

Вероятно, главную роль в защите танка сыграл украинский комплекс динамической брони "Нож". Его уникальность заключается в принципе действия: как и другие комплексы подобной защиты, он оборудован пластинами со взрывчаткой, которые при попадании ракеты должны сдетонировать и тем самым ослабить удар ПТУРа.

Но украинский "Нож" действует чуть иначе – он не ждет попадания ракеты, а "выстреливает" навстречу ей одну из пластин со взрывчаткой. Тем самым взрыв происходит на расстоянии от брони, что больше ослабляет вражеский снаряд и не нарушает целостность комплекта – соседние с "выстреленной" пластиной пакеты ВВ остаются на местах и могут быть использованы позже.

Но, кроме прекрасной защиты, Т-64 обладает и другими качествами, которые позволяют ему превосходить формально более новый российский Т-72.

Также около недели ходят слухи о возможной продаже Израилем своих танков "Меркава" двум европейским странам. Одна из них — Кипр. О второй остается только догадываться. Однако при их попадании в Украину они могут здорово усилить ВСУ.