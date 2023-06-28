В Украине модифицировали мощный дрон: он уже громит технику оккупантов (фото и видео)

Разработчики дрона уже думают над следующей модификацией этой техники

В Украине модифицировали дрон R-18 отечественного производства, чтобы ВСУ могли эффективно бороться с российскими оккупантами. Поскольку захватчики находят противодействия той или иной технике за несколько месяцев, разработчики, соответственно, думают на несколько шагов вперед, чтобы внести в нее обновления для обхода вражеских средств РЭБ.

Об этом порталу "Мілітарний" рассказал инструктор из оборонно-технической компании FRDM по имени Сергей.

По его словам, украинские военные используют дроны R-18 с 2018 года. Они практически полностью сделаны из отечественных комплектующих, но есть в них и определенный процент зарубежных деталей.

"Я видел еще первые рамы — это не то чтобы "небо и земля", но, как говорят в Одессе: есть нюансы. Он пережил очень много хороших улучшений. Что бы мы ни делали, россияне находят противодействие за два-три месяца, и чтобы быть впереди, нужно думать не на шаг, а сразу на два вперед. С прошлого лета дрон пережил много обновлений и улучшений согласно тем вызовам, которые есть на фронте", — сказал инструктор.

Он также добавил, что в новой версии R-18 было улучшено качество сигнала связи, изменены частоты для противодействия РЭБ, а также изменена система сброса боеприпасов и многое другое. При этом в компании уже думают над дальнейшими модификациями дрона.

"Процесс не стоит на месте, потому что если ты остановишься на три-четыре месяца, то он никому не будет нужен, ведь его просто нельзя будет использовать на фронте. Сейчас такая ситуация, что мы, в принципе, обошли эту историю. Есть возможность бомбить и достаточно удачно работать, есть экипажи, которые ведут счет уже на десятки единиц уничтоженной техники", — отметил Сергей.

В комплектацию R-18 входят два дрона и станция наземного управления, а также запасные детали для ремонта поврежденных аппаратов.

Характеристики дрона R-18

Крейсерская скорость: 43,2 км/ч;

Боевой радиус: 5 км;

Дальность полета: 20 км;

Продолжительность полета: 0,75 часа;

Боевой потолок: 300 м;

Быстроподъемность: 2,5 м/с;

Боезапас: РКГ-3, РКГ-1600;

Внутренняя бомбовая нагрузка: 5 кг.

Блестящая работа R-18 на фронте

Подразделение "Птицы Мадяра" из 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины уничтожило четыре единицы техники оккупантов с помощью дронов R-18. Соответствующее видео опубликовал командир роты Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

Так, днем аэроразведка заметила несколько вражеских БТР в лесополосе, а ночью к ним отправила дроны-бомбардировщики R-18, каждый из которых несет по три кумулятивных боеприпаса, предназначенных для пробития брони, а также тепловизионную камеру для работы в темное время суток.

Таким образом "Птица Мадяра" удалось успешно уничтожить два бронетранспортера. Также с помощью дронов был значительно поврежден грузовик российских захватчиков. В результате колонна врага была остановлена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинским военным в контрнаступлении помогают управляемые "умные бомбы" JDAM от Соединенных Штатов Америки.