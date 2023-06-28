Украинский "Кентавр" в бою – в Минобороны рассказали о новейшем штурмовом катере
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На счету экипажа две уничтоженных единицы вражеской техники
Пять членов экипажа, 32 десантника, оружие для их поддержки и два сбитых самолета оккупантов – это все о десантно-штурмовом катере "Кентавр", ведущем боевые действия с первого дня российской агрессии.
Об этом сообщает телерадиостудия Минобороны Украины "Бриз" на своем YouTube-канале.
Еще в 2016 году первые катера типа "Кентавр", проект которых был разработан в Николаеве, начали производить в Киеве на заводе "Ленинская кузня" (сейчас — ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском)", и к 2022 году были построены три таких судна, хотя украинский флот нуждался в значительно большем их количестве.
Катер "Кентавр" — это экипаж из пяти человек, две пусковые установки с авиационными неуправляемыми ракетами С-8, крупнокалиберные пулеметы калибра 12,7 мм и гранатомет калибра 40 мм. Все это предназначено для поддержки десанта с моря, а малая осадка катера позволяет ему доходить до мелководья и спускать десант совсем недалеко от берега.
По словам командира экипажа Александра, им не раз приходилось участвовать в боевых операциях, в основном это спасение и высадка десантов, с последующей его поддержкой из штатного вооружения катера.
В ходе выполнения одной из таких задач катер подвергся обстрелу и получил повреждение от удара вражеской ракеты.
Но и экипаж "Кентавра" знает, как бороться с опасностью с воздуха, что подтверждают два российских самолета, сбитых моряками из ПЗРК FIM-92 Stinger.
Тем временем в начале июня грузовое судно Gaja доставило Госпогранслужбе Украины два французских патрульных катера FPB 98 MKI.