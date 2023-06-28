Пекин втягивают в войну? О чем говорит появление китайского оружия у оккупантов

Оккупанты сознательно говорят о поставках китайского оружия, но есть один нюанс

На вооружении российских оккупантов были замечены 152 мм снаряды к гаубице Д-20, которые были идентифицированы как Type 66 HE производства КНР. Но, как оказалось, это вовсе не говорит о начале поставки рф боеприпасов из Китая.

Как удалось идентифицировать группе военных исследователей War noir, речь действительно идет о китайских 152 мм снарядах Тип 66, которые могли были проданы ранее Тегерану. Об этом говорит тот факт, что рядом с ним заметили пороховые заряды иранского производства.

Саму гаубицу Д-20 начали производить еще в 1950-е годы и она имеет раздельно-гильзовое заряжание, при котором в ствол вставляют сам снаряд, а затем метательный заряд с порохом. Таким образом, можно использовать китайские снаряды и метательные заряды производства другой страны и это никак не повлияет на боевые возможности орудия.

Как отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, как этот выстрел попал в руки российских артиллеристов — является интересным вопросом.

По мнению офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина, наиболее вероятным вариантом является то, что Иран перепродает старые китайские снаряды со своих складов. О поставках китайских снарядов пока говорить не приходится.

Это не первый случай, когда на вооружении оккупантов появляется китайское оружие или военная техника. Например, ранее речь шла о легком БТР China Tiger оказавшемся на вооружении "кадыровцев". Впрочем, уже тогда можно было говорить о поставке из другой страны, куда ранее были проданы броневики, например, из Таджикистана.

Таким образом, можно предположить, что россияне намеренно допускают утечку об имеющемся у них "китайском" вооружении, чтобы показать якобы поддержку своей агрессии со стороны КНР.

Напомним, что американские СМИ сообщили: недавний бунт вагнеровцев в рф серьезно озаботил китайский бизнес, заставив его сомневаться в стабильности ситуации в россии и безопасности своих вложений.