Новый удар в спину рф: ВСУ получили из Сербии интересные боеприпасы

Боеприпасы были произведены в этом году и имеют одну особенность

Сербию традиционно считают союзником кремля, однако президент республики Александар Вучич ведет себя все более прохладно, и не возражает против продажи Белградом боеприпасов для их передачи Киеву. Так, речь идет о 120 мм минометных осколочно-фугасных минах M62P10, уже замеченных на вооружении украинских воинов.

Соответствующее фото разместил Telegram-канал Clash Report, уточнив, что мины совсем "свежие" и были произведены на государственном предприятии в Сербии в 2023 году.

Как гласит информация от производителя, мины M62P10 имеют общий вес 12,8 кг, из которых 2,4 — приходятся на тротил. Дальность выстрела мины составляет чуть более 6500 метров, а при взрыве осколки накрывают радиус в 18 метров от места попадания.

Сербские мины в упаковке

Сами мины весьма надежные – их можно использовать при температуре воздуха от –30 до +50 °С, а взрыватель становится на боевой взвод через 8 метров после вылета из ствола, что делает их использование расчетом куда более безопасным, чем при мгновенном взводе.

Тем временем ВСУ ожидают от Германии поставок артиллерийских снарядов Vulcano, по точности равных ракетам РСЗО HIMARS, но куда более дешевых.